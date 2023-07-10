Считал "Азов" нацистами и выступал против ЛГБТ: "Буквы" больше не сотрудничают с Терентьевым

Команда медиа прекратила сотрудничество с соучредителем Петром Терентьевым. В официальном заявлении его обвинили в навязывании русского языка, плохом отношении к защитникам и гомофобных взглядах.

Украинское издание "Буквы" прекратило сотрудничество с соучредителем Петром Терентьевым. Об этом говорится в официальном заявлении на новом сайте медиа.

В СМИ объяснили, что Терентьев создал "нездоровую рабочую атмосферу", которая блокировала работу издания и негативно влияла на сотрудников. Команда обвинила бывшего руководителя во вмешательстве в редакционную политику, требованиях удалять контент из-за личной неприязни к спикерам, цензуре, угрозах отключить сайт, попытках использовать медиа в личных интересах и нарушениях трудовой этики. Кроме того, соучредитель якобы пытался дискредитировать репутацию работников, а также вмешивался в их личную жизнь.

В заявлении указано, что Терентьев настаивал на ведении соцсетей издания на русском языке, называл бойцов "Азова" "нацистами" и считал публикации о ЛГБТК-сообществе пропагандой. Также команда оценила заявления экс-руководителя на собственных страницах в соцсетях как сексистские и гомофобные.

"С целью защиты "Букв" от давления и негативных последствий поведения со стороны Петра командой принято решение об окончании сотрудничества "Букв" с Петром Терентьевым и создании нового сайта", — заявили в издании.

Позиция совладелицы "Букв" Екатерины Рошук

Соучредительница и СЕО издания Екатерина Рошук написала в соцсетях, что прекращение сотрудничества для нее "вдвойне тяжелее", ведь они с Терентьевым были семьей.

"Я бы, конечно, хотела обратиться к Петру с просьбой прекратить все, что происходило в течение последних месяцев, но я уже это делала неоднократно. Не действует. Поэтому я просто напишу, что готова защищать как команду, так и себя. От давления, от угроз, от дискредитации, на которые Петр уже пошел", — заявила она.

Рошук поблагодарила команду за доверие и смелость.

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Реакция Терентьева на обвинения

Соучредитель медиа Петр Терентьев прокомментировал ситуацию на личной странице в соцсетях. Он рассказал, что любил Рошук и благодаря ей поверил в себя.

"Но иногда любовь кончается... Так бывает... мы можем ненавидеть себя за это, ищем ошибки... Но просто надо быть искренними и понять, что иногда любовь когда-то кончается", — отметил экс-руководитель.

Терентьев поделился, что теперь имеет "другие чувства", ведь война изменила его видение мира. По его мнению, после первого скандала из команды ушли люди, которые создавали медиа.

"Они крутые, все воюют и я горжусь, что мы были вместе и теперь в дальнейшем снова будем", — подчеркнул соучредитель.

Также Терентьев намекнул, что планирует создавать новый видеопроект, а сейчас готовится к военной службе.

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Напомним, 23 ноября в "Буквах" сообщили о массовом увольнении работников из-за "токсичной атмосферы". Соучредителя Петра Терентьева тогда обвиняли в агрессивном поведении. Позже пост был удален.

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