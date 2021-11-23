Издание "Буквы" из-за травли покинули ряд сотрудников. Основатель говорит, что проблема в деньгах

Редакторы и СММщики пожаловались на "токсичную атмосферу", уменьшение зарплат и сверхурочную работу. Основатель сайта говорит, что в конфликте замешаны деньги.

Утром во вторник, 23 ноября, на Facebook-странице украинского интернет-издания "Буквы" появилось сообщение об уходе из проекта ряда редакторов и специалистов по работе с социальными сетями (СММ). Среди причин такого решения были указаны "системный буллинг, постоянные оскорбления и необоснованные обвинения" .

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Авторы публикации рассказали, что сотрудники СМИ работали в "токсичной атмосфере" и "потратили десятки часов на сверхурочную неоплачиваемую работу". В частности, СММ-специалисты работали "по 360 часов в месяц" (45 рабочих смен по 8 часов — ред.). Также в заявлении говорится, что из зарплаты, которую получали сотрудники за последний месяц работы перед увольнением, вычитались средства, потраченные руководством новостного сайта на их обучение.

Помимо этого в заявлении, написанном от имени уволившихся сотрудников, отмечено "внезапное уменьшение зарплат" и "агрессивное поведение" одного из учредителей "Букв" Петра Терентьева, который, по их словам, выполнял роль СММщика на страницах проекта в социальных сетях.

"Он еще рассказывал о "мамкиных деньгах" и то, кого из вас "не хотел отец" в комментариях под нашими постами", — рассказали экс-сотрудники "Букв".

Вместе с тем журналисты сообщили, что множество интересных, но "отвратительных подробностей" и приказов руководства — "возможно даже противоправных" — они разглашать не будут.

"А сегодня мы уходим и обещаем не вернуться", — добавила часть команды проекта.

Спустя некоторое время пост об увольнении, обнародованный на странице проекта в Facebook, был удален. Далее там появилась публикация, в которой говорится о том, что "команда "Букв" немного удивлена, что за них расписались их коллеги".

[ + – ] Первая реакция издания на увольнение сотрудников

Одна из уволившихся редакторов Анастасия Печенюк также опубликовала пост, в котором объяснила причины инцидента. По ее словам, из издания приняло решение уйти "подавляющее большинство работников издания". Она поблагодарила совладельцев медиа за полученный опыт и площадку для профессионального роста, однако добавила, что уволиться работников подтолкнули "события последних дней". Печенюк добавила, что как бывшие сотрудники СММ-отдела и редакторы, так и действующие, сталкивались с "постоянным давлением, угрозой и травлей".

"Не добавило страсти и мотивации работать и постоянное изменение редакционной политики в части отбора контента. Понимая, что у нас нет шансов найти общий язык, добиться отношения с уважением к каждой из нас, мы немедленно покинули проект. О своем решении и позиции мы известили совладельцев издания", — написала она.

[ + – ] Комментарий бывшего редактора издания касательно увольнения

Также Печенюк уточнила, что кроме нее уволились четыре редактора ленты — Ольга Ганюкова, Яна Илькив и Марта Бондаренко — а также двое работников СММ-отдела, которые работали в издание более пяти лет.

"Головы летели чуть ли не каждую неделю. Кого-то увольняло руководство, кто-то шел по собственному желанию, потому что больше не мог. Около 10 человек ушли в течение последних месяцев (кроме уволившихся сегодня). Каждый день мы сталкивались с агрессивным поведением и угрозами увольнением. Читали, что мы бездари, "дружеские напоминания", что нам вообще деньги платят, что нас легко заменить, потому что есть "море резюме". Моббинг (травля сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения — ред.), одним словом", — поделилась редактор.

По ее словам, увольнения происходили после разговоров с руководством сайта о том, что такое поведение с их стороны недопустимо, а для эффективного сотрудничества "нужен более серьезный и адекватный тон". При этом после ухода с должности уже бывшие работники получали в свой адрес "эмоциональные заявления, травлю на публику разного масштаба".

"Были и случаи вымогательства денег от родственников бывших работников (…) Это и заставило нас пойти на такой шаг: уволиться группой одновременно. Терпение лопнуло", — добавила Печенюк.

Также экс-сотрудница сайта отметила, что некоторые члены редакции приняли решение продолжить работу.

"Уважаем их решение, надеемся, они будут уважать наше. Надеемся также на позитивные изменения в работе "Букв" с новой командой", — рассказала Печенюк.

Реакция основателя "Букв" и редакции

Комментируя Фокусу увольнение части команды "Букв" Терентьев сообщил, что "все произошло банально и просто".

"Во всем замешаны деньги. И даже не большие", — сказал один из основателей издания.

Около 16:00 на Facebook-аккаунте издания появилось официальное заявление, посвященное увольнению части команды. По словам его авторов, предыдущий пост "Букв" пропал со страницы в социальной сети, потому что он не отражает позицию редакции.

"4 редактора и 2 СММщика приняли решение уволиться – это часть команды, а не вся команда", — заявили в издании, добавив, что редакция "благодарна редакторам новостной ленты за сотрудничество и за их самоотверженность".

Также в "Буквах" уточнили, что удаленный пост об увольнении написал один из СММ-специалистов, который в сентябре "одолжил у совладельца Букв Петра Терентьева 2 тысячи долларов в счет зарплаты" для прохождения лечения. Однако сотрудник, по словам авторов заявления "не вернул 1,4 тысячи долларов", поэтому пост расценивается как "атака на издание", целью которой может быть нежелание возвращать деньги.

"Мы раздосадованы, потому что это человек, которому мы доверяли и обеспечили всем необходимым, в частности подарили ноутбук Apple", — указали в редакции.

Помимо этого там добавили, что в сентябре проект потерял 4% в одном из украинских рейтингов качества СМИ, из-за чего издание не вошло в "белый список" информационных порталов "впервые за несколько лет".

После аудита и начала "работы над ошибками" руководство издания "повысило требования к качеству контента". Однако СММ-отдел проекта не доносил вовремя информацию о них в редакцию.

В качестве примера был указан инцидент, во время которого один из редакторов "Букв" допустил ошибку. Он написал материал, из заголовка которого можно сделать вывод, что Эстония имеет общую границу с Беларусью (европейская страна граничит с Россией и Латвией — ред.).

"Очевидно, согласный с таким смелым географическим решением, СММщик опубликовал новость в Facebook. В течение пяти часов читатели "Букв" в комментариях писали все, что думают о такой геополитике и "Букве". Но СММщик не видел. Мы честны с нашей аудиторией, поэтому написали об этом в соцсетях. Признавать ошибки – это важно. Именно это мы и сделали", — добавили в редакции.

В этом случае имеется в виду пост "Букв" от 18 ноября, в котором публично критикуется работа СММщика и редактора, ответственных за новостной материал о границе с Беларусью.

[ + – ] Инцидент с ошибкой в заголовке материала "Букв"

Далее, в ответ на обвинения в "агрессивном", по мнению уволившихся сотрудников, ведении Терентьевым страниц "Букв" в социальных сетях, редакция назвала СММ "платформой для обсуждений дискуссий и даже хейта", а издание "оставляет за собой право разговаривать с человеком на понятном для него языке".

Вдобавок авторы заявления отметили, что часть редакции "принципиально продолжила общаться на русском" после перехода на внутреннее общение на украинском языке во время работы.

"Редакция и СММ продолжают работать", — говорится в посте.

Общественно-политическое издание "Буквы" было основано в 2015 году. Его соучредителями являются Петр Терентьев и Екатерина Рошук.

Напомним, недавно была уволена редакция издания Kyiv Post. Издатель Аднан Киван сообщил, что СМИ будет перезапущено и станет еще "больше и лучше" прежнего. Перед этим издание покинул главный редактор Брайан Боннер.

Команда этого медиа вскоре сообщила о запуске собственного проекта.