Видання "Букви" через цькування покинув ряд співробітників. Засновник каже, що проблема у грошах

Редактори та СММ-ники поскаржилися на "токсичну атмосферу", зменшення зарплат та понаднормову роботу. Засновник сайту каже, що в конфлікті замішані гроші.

Вранці у вівторок, 23 листопада, на Facebook-сторінці українського інтернет-видання "Букви" з'явилося повідомлення про звільнення з проєкту низки редакторів та фахівців з роботи із соціальними мережами (СММ). Серед причин такого рішення були зазначені "системний булінг, постійні образи та необґрунтовані звинувачення".

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Автори публікації розповіли, що співробітники ЗМІ працювали в "токсичній атмосфері" та "витратили десятки годин на понаднормову неоплачувану роботу". Зокрема, СММ-фахівці працювали "по 360 годин на місяць" (45 робочих змін по 8 годин — ред.). Також у заяві йдеться, що із зарплати, яку отримували співробітники за останній місяць роботи перед звільненням, віднімали кошти, витрачені керівництвом сайту новин на їхнє навчання.

Крім цього, у заяві, написаній від імені співробітників, котрі звільнилися, зазначено "раптове зменшення зарплат" і "агресивну поведінку" одного з засновників "Букв" Петра Терентьєва, який, за їхніми словами, виконував роль СММ-ника на сторінках проєкту в соціальних мережах.

"Він ще розповідав про "мамчині гроші" і те, кого з вас "не хотів батько" в коментарях під нашими постами", — розповіли ексспівробітники "Букв".

Водночас журналісти повідомили, що безліч цікавих, але "огидних подробиць" та наказів керівництва — "можливо, навіть протиправних" — вони не розголошуватимуть.

"А сьогодні ми йдемо і обіцяємо не повернутися", — додала частина команди проєкту.

Через деякий час пост про звільнення, оприлюднений на сторінці проєкту у Facebook, було видалено. Далі там з'явилася публікація, у якій йдеться про те, що "команда "Букв" трохи вражена, що за них розписалися їхні колеги".

[ + – ] Перша реакція видання на звільнення працівників

Одна з редакторів, які звільнилися, Анастасія Печенюк також опублікувала пост, у якому пояснила причини інциденту. За її словами, з видання прийняла рішення піти "переважна більшість працівників". Вона подякувала співвласникам медіа за здобутий досвід та майданчик для професійного зростання, проте додала, що звільнитися працівників підштовхнули "події останніх днів". Печенюк додала, що як колишні співробітники СММ-відділу та редактори, так і чинні стикалися з "постійним тиском, погрозою та цькуванням".

"Не додала запалу і мотивації працювати й постійна зміна редакційної політики в частині добору контенту. Розуміючи, що ми не маємо шансів порозумітися, домогтися ставлення з повагою до кожної з нас, ми негайно залишили проєкт. Про своє рішення та позицію ми сповістили співвласників видання", — написала вона.

[ + – ] Коментар колишньої редакторки видання щодо звільнення

Також Печенюк уточнила, що, окрім неї, звільнилися чотири редактори стрічки — Ольга Ганюкова, Яна Ільків та Марта Бондаренко — а також двоє працівників СММ-відділу, які працювали у виданні понад п'ять років.

"Голови летіли чи не щотижня. Когось звільняло керівництво, хтось ішов за власним бажанням, бо більше не міг. Близько 10 людей пішли протягом останніх місяців (крім тих, хто звільнився сьогодні). Щодня ми стикалися з агресивною поведінкою і погрозами звільнення. Читали, що ми бездарі, "дружні нагадування", що нам взагалі гроші платять, що нас легко замінити, тому що є "море резюме". Мобінг (травлення співробітника в колективі, як правило, з метою його подальшого звільнення — ред.), одним словом", — поділилася редакторка.

За її словами, звільнення відбувалися після розмов з керівництвом сайту про те, що така поведінка з їхнього боку неприпустима, а для ефективної співпраці "потрібний серйозніший та адекватніший тон". При цьому після звільнення вже колишні працівники отримували на свою адресу "емоційні заяви, цькування на публіку різного масштабу".

"Були й випадки здирництва грошей від родичів колишніх працівників (…) Це і змусило нас піти на такий крок: звільнитися групою одночасно. Терпець урвався", — додала Печенюк.

Також ексспівробітниця сайту зазначила, що деякі члени редакції ухвалили рішення продовжити роботу.

"Поважаємо їхнє рішення, сподіваємося, вони поважатимуть наше. Сподіваємося також на позитивні зміни в роботі "Букв" з новою командою", — розповіла Печенюк.

Реакція засновника "Букв" та редакції

Коментуючи Фокусу звільнення частини команди "Букв" Терентьєв повідомив, що "все сталося банально та просто".

"У всьому замішані гроші. І навіть не великі", — сказав один із засновників видання.

Близько 16:00 на Facebook-акаунті видання з'явилася офіційна заява, присвячена звільненню частини команди. За словами його авторів, попередній пост "Букв" зник зі сторінки в соціальній мережі, тому що він не відображає позиції редакції.

"4 редактори та 2 СММ-ники прийняли рішення звільнитися – це частина команди, а не вся команда", — заявили у виданні, додавши, що редакція "вдячна редакторам стрічки новин за співпрацю і за їхню самовідданість".

Також у "Буквах" уточнили, що віддалений пост про звільнення написав один із СММ-фахівців, який у вересні "позичив у співвласника Букв Петра Терентьєва 2 тисячі доларів за рахунок зарплати" для проходження лікування. Проте співробітник, за словами авторів заяви, "не повернув 1,4 тисячі доларів", тому пост розцінюється як "атака на видання", метою якої може бути небажання повертати гроші.

"Ми роздратовані, тому що це людина, якій ми довіряли і забезпечили всім необхідним, зокрема подарували ноутбук Apple", — зазначили в редакції.

Крім цього, там додали, що у вересні проєкт втратив 4% в одному з українських рейтингів якості ЗМІ, через що видання не увійшло до "білого списку" інформаційних порталів "вперше за кілька років".

Після аудиту та початку "роботи над помилками" керівництво видання "підвищило вимоги до якості контенту". Проте СММ-відділ проєкту не вчасно доносив інформацію про них до редакції.

Як приклад був вказаний інцидент, під час якого один із редакторів "Букв" припустився помилки. Він написав матеріал, із заголовка якого можна зробити висновок, що Естонія має спільний кордон із Білоруссю (європейська країна межує з Росією та Латвією — ред.).

"Очевидно, згідний з таким сміливим географічним рішенням, СММ-ник опублікував новину у Facebook. Протягом п'яти годин читачі "Букв" у коментарях писали все, що думають про таку геополітику та "Букви". Але СММ-ник не бачив. Ми чесні з нашою аудиторією, тому написали про це в соцмережах. Визнавати помилки – це важливо. Саме це ми й зробили", — додали в редакції.

У цьому випадку мається на увазі пост "Букв" від 18 листопада, у якому публічно критикується робота СММ-ника та редактора, відповідальних за матеріал новин про кордон з Білоруссю.

[ + – ] Інцидент з помилкою в заголовку матеріалу "Букв"

Далі, у відповідь на звинувачення в "агресивному", на думку співробітників, які звільнилися, веденні Терентьєвим сторінок "Букв" у соціальних мережах, редакція назвала СММ "платформою для обговорень дискусій і навіть хейту", а видання "залишає за собою право розмовляти з людиною зрозумілою їй мовою".

Також автори заяви зазначили, що частина редакції "принципово продовжила спілкуватися російською" після переходу на внутрішнє спілкування українською мовою під час роботи.

"Редакція та СММ продовжують працювати", — йдеться в пості.

Громадсько-політичне видання "Букви" було засноване у 2015 році. Його співзасновниками є Петро Терентьєв та Катерина Рошук.

Нагадаємо, нещодавно було звільнено редакцію видання Kyiv Post. Видавець Аднан Ківан повідомив, що ЗМІ буде перезапущено і стане ще "більшим і кращим" за колишнє. Перед цим видання залишив головний редактор Браян Боннер.

Команда цього медіа незабаром повідомила про запуск власного проєкту.