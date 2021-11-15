Звільнена редакція Kyiv Post запускає своє ЗМІ

Очолить команду колишня заступниця редактора газети Ольга Руденко. Редакція напередодні повноцінного старту роботи нового ЗМІ запустила своє розсилання новин.

30 колишніх співробітників Kyiv Post запускають власне видання. Про це йдеться в пості, опублікованому на сторінці Save the Kyiv Post у Facebook.

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"Зараз ми переходимо до запуску нового засобу масової інформації з 30 колишніми співробітниками Kyiv Post (…) Нашу редакційну команду очолить Ольга Руденко, колишня заступниця головного редактора Kyiv Post, яка присвятила бренду 10 років. Вона візьме на себе роль головної редакторки нового видання", — йдеться в повідомленні.

За фінансові аспекти нового видання відповідатиме медіа-консалтингова компанія Jnomics Media, заснована колишніми працівниками Kyiv Post Якубом Парусінські та Дариною Шевченко.

Наразі журналісти працюють над створенням юридичної особи та формуванням стратегії майбутнього видання. Дата старту роботи нового ЗМІ поки невідома, проте команда проекту вже запустила перший продукт — розсилку новин.

"Запуск нового засобу масової інформації займе деякий час, і ми дякуємо вам за терпіння. Однак нас надихає завдання створення сучасного, такого, що заслуговує на довіру, і самодостатнього видання", — додали автори публікації.

Нагадаємо, видавець Kyiv Post Аднан Ківан нещодавно повідомив, що видання Kyiv Post буде перезапущено та стане ще "більшим і кращим" за колишнє. Перед цим проект залишив головний редактор Браян Бонер.

У свою чергу, редакція пропонувала Ківану продати газету або передати торгову марку Kyiv Post до рук редакції, проте він не погодився.

Генеральним директором газети став Люк Шеньє, який обіймав цю посаду з 2016 по 2018 рік.