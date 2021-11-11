Гендиректором Kyiv Post став Люк Шеньє: що про нього відомо

Люк Шеньє подякував своєму попереднику Браяну Боннеру і пообіцяв швидкого повернення Kyiv Post.

Англомовна газета Kyiv Post отримала генерального директора, яким став Люк Шеньє. Кілька років тому у період із 2016-2018 рр. він уже перебував на цій посаді, повідомила у Facebook ексшеф-редактор новин одеського "7 каналу", який належить бізнесменові Аднану Ківану, Олена Ротарі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Хочеться привітати крутого професіонала Люка Шеньє, який став генеральним директором англомовної газети Kyiv Post", — написала Ротарі.

У своєму Facebook жінка раніше розмістила оголошення про запуск україномовної версії Kyiv Post. Було оголошено про набір журналістів для цього проекту з листопада 2021 року, але потім пост зник.

Що відомо про Люка Шеньє

Тепер гендиректор Kyiv Post є громадянином Канади і вже понад 25 років резидентом України. Він заснував агентство 5th Element Аdvertising у 2005 році у Києві, також був маркетинговим та цифровим директором "MTV Україна". У 2013 році керував стратегією Havas Worldwide в Україні, а також започаткував компанію Titanium Presentations. Остання створила для Кабміну України серію промороликів "Ukraine. Open to U". Після відходу з Kyiv Post у 2018 році заснував спеціалізоване агентство PLAN C.

Власник видання Аднан Ківан повідомив, що Шеньє займатиметься наступним етапом розвитку Kyiv Post, щоб реалізувати амбітні плани його розширення, йдеться у пресслужбі KADORR Group. Також Ківан розраховує перетворити ЗМІ на глобальний голос України, покращена версія якого вийде під керівництвом Люка.

Сам Шаньє подякував за розвиток видання своєму попереднику, колишньому головному редактору Брайана Боннера за його багаторічну працю, яка, на його думку, встановила стандарти для покоління українських журналістів.

"Я прошу вашого терпіння та розуміння на найближчий час, тому що ми готуємо ґрунт для наступного розділу в історії найпопулярнішого англомовного видання в Україні", — розповів Люк Шеньє.

Нагадаємо, англомовне видання Kyiv Post оголосило про закриття, щоб з'явитися пізніше у покращеному розширеному форматі, повідомив власник ЗМІ Аднан Ківан.