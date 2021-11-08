Англомовна газета Kyiv Post "тимчасово" закрилася

Власник видання Андан Ківан розповів, що газету перезапустять і вона буде ще "більша і краща".

У понеділок, 8 листопада, видавець Kyiv Post Аднан Ківан повідомив, що газету буде "тимчасово закрито". Інформація про це з'явилася на вебсайті онлайн-ресурсу.

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"Благослави нас усіх Бог. Сподіваємося, що одного разу ми відкриємося знову і станемо більшими і кращими", — зазначив видавець, подякувавши команді журналістів Kyiv Post і головному редактору Брайану Боннеру за його "службу Україні та незалежній журналістиці протягом останніх 25 років".

Сам головний редактор Kyiv Post сказав, що після закриття видання та збереження архіву всіх публікацій збирається вийти на пенсію. Боннер, зі свого боку, подякував Ківану "за сильну підтримку відтоді, як він придбав газету".

2018 року бізнесмен Аднан Ківан купив англомовне видання Kyiv Post за $3,5 млн. Колишнім власником був британсько-український бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур, засновник групи компаній ISTIL Group.

Kyiv Post вважається найстарішою англомовною газетою України. Раніше повідомлялося про те, що видання буде перезапущено до кінця року чотирма мовами: українською, російською, англійською та арабською — і що вже набрано штат співробітників.

За інформацією аналітичного ресурсу Opendatabot, торік дохід юрособи Kyiv Post — ТОВ "Бізнесгруп" — склав понад 13 млн грн, а збитки — понад 10 млн. грн.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Аднан Ківан входить до рейтингу "100 найбагатших людей України 2021 року", згідно з Рейтингом Фокусу". Аднан Ківан, великий український забудовник сирійського походження, започаткував будівельну компанію Kadorr Group. Сайт компанії називає його найбільшим арабським інвестором в Україні. За 11 років роботи компанія Kadorr збудувала 49 будинків.