Англоязычное издание Kyiv Post объявило о закрытии: что известно

Владелец издания Аднан Киван рассказал журналистам, что газета будет еще "больше и лучше" после того, как ее перезапустят.

В понедельник, 8 ноября, издатель Kyiv Post Аднан Киван сообщил, что газета будет "временно закрыта". Информация об этом появилась на сайте онлайн-ресурса.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Благослови нас всех Бог. Надеемся, что однажды мы откроемся вновь и станем больше и лучше", — отметил издатель, поблагодарив команду журналистов Kyiv Post и главреда Брайана Боннера за его "службу Украине и независимой журналистике на протяжении последних 25 лет".

Сам же главный редактор Kyiv Post сказал, что после закрытия издания и сохранения архива всех публикаций собирается выйти на пенсию. Боннер, в свою очередь, поблагодарил Кивана "за сильную поддержку с тех пор, как он приобрел газету".

Мнение редакции

Спустя некоторое время журналистка Kyiv Post Анна Миронюк рассказала, что издатель планировал запустить газету в новом формате, а команда журналистов расценила это как попытку вмешательства в редакционную политику. Они предлагали Кивану продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции, однако он не согласился.

В 2018 году бизнесмен Аднан Киван купил англоязычное издание Kyiv Post за $3,5 млн. Прежним собственником был британско-украинский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур, основатель группы компаний ISTIL Group.

Kyiv Post считается старейшей англоязычной газетой Украины. Ранее сообщалось о том, что издание будет перезапущено до конца года на четырех языках: украинском, русском, английском и арабском — и что уже набран штат сотрудников.

По информации аналитического ресурса Opendatabot, в прошлом году доход юрлица Kyiv Post — ООО Бизнесгрупп — составил более 13 млн грн, а убытки — свыше 10 млн.

Ранее Фокус сообщал о том, что Аднан Киван входит в рейтинг "100 самых богатых людей Украины 2021, согласно Рейтингу Фокуса". Аднан Киван, крупный украинский застройщик сирийского происхождения, основал строительную компанию Kadorr Group. Сайт компании называет его крупнейшим арабским инвестором в Украине. За 11 лет работы компания Kadorr построила 49 домов.