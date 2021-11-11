Гендиректором Kyiv Post стал Люк Шенье: что о нем известно

Люк Шенье поблагодарил своего предшественника Брайана Боннера и пообещал скорого возвращения Kyiv Post.

Англоязычная газета Kyiv Post обрела генерального директора, которым стал Люк Шенье. Несколько лет назад в период с 2016-2018 гг. он уже находился на этой должности, сообщила в Facebook экс-шеф-редактор новостей одесского "7 канала", принадлежащего бизнесмену Аднану Кивану, Елена Ротари.

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"Хочется поздравить крутого профессионала Люка Шенье, ставшего генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post", — написала Ротари.

В своем Facebook женщина ранее разместила объявление о запуске украиноязычной версии Kyiv Post. Было оглашено о наборе журналистов для этого проекта с ноября 2021 года, но затем пост исчез.

Что известно о Люке Шенье

Теперь уже гендиректор Kyiv Post является гражданином Канады и уже более 25 лет резидентом Украины. Он основал агентство 5th Element Аdvertising в 2005 году в Киеве, также был маркетинговым и цифровым директором "MTV Украина". В 2013 году руководил стратегией Havas Worldwide в Украине, а также основал компанию Titanium Presentations. Последняя создала для Кабмина Украины серию промороликов "Ukraine. Open to U". После ухода с Kyiv Post в 2018 году основал специализированное агентство PLAN C.

Владелец издания Аднан Киван сообщил, что Шенье будет заниматься следующим этапом развития Kyiv Post, чтобы реализовать амбициозные планы его расширения, говорится в пресс-службе KADORR Group. Также Киван рассчитывает превратить СМИ в глобальный голос Украины, улучшенная версия которого выйдет под руководством Люка.

Сам Шанье поблагодарил за развитие издания своего предшественника, бывшего главного редактора Брайана Боннера за его многолетний труд, который, по его мнению, установил стандарты для поколения украинских журналистов.

"Я прошу вашего терпения и понимания на ближайшее время, потому что мы готовим почву для следующей главы в истории самого популярного англоязычного издания в Украине", — рассказал Люк Шенье.

Напомним, англоязычное издание Kyiv Post объявило о закрытии, чтобы появится позже в улучшенном расширенном формате, сообщил владелец СМИ Аднан Киван.