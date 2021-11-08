"Помста власника", — редакція Kyiv Post про закриття видання

Журналісти були проти змін формату роботи та пропонували Аднану Ківану продати газету чи передати їм торгову марку. Але переговори були невдалими.

Бізнесмен Аднан Ківан, у власності якого англомовне видання Kyiv Post, повідомив, що робота інформаційного ресурсу тимчасово припиняється. Проте, журналісти з редакції Kyiv Post кажуть, що видання закрилося повністю. Про це написала журналістка Анна Миронюк на своїй сторінці у Facebook.

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Співробітники редакції Kyiv Post розповіли, що в понеділок їм усім повідомили, що видання закривається, а тепер вони не мають доступу до сайту.

У своїй спільній заяві журналісти розповіли, що, прийшовши на роботу, вони дізналися, що звільнені.

Для редакції стали несподіванкою ці звістки, а також призначення на посаду керівника людини, що має відношення до власника. Раніше видавець Kyiv Post Аднан Ківан, який володіє одеською будівельною компанією, говорив, що планує розширити видання та відкрити україномовні медіа під цим брендом.

Журналісти висловилися про потенційні ризики, пов'язані з розширенням формату газети та вважали такий крок втручанням у редакційну політику.

"Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування", — зазначає Анна Миронюк, за словами якої, власник таким чином позбавляється "незручних, чесних і принципових журналістів".

Журналістка закликає читачів, рекламодавців, міжнародні організації та всіх, хто відстоює принципи незалежної журналістики, підтримати редакцію.

Миронюк каже, що для міжнародної спільноти Kyiv Post залишався головним джерелом інформації про Україну протягом 26 років.

"Ми були взірцем високих професійних та моральних журналістських стандартів. Саме тому кожен президент і кожен уряд намагалися чинити тиск на Kyiv Post", — пояснює журналістка.

Відомо, що редакція пропонувала Ківану продати газету чи передати торгову марку Kyiv Post до рук редакції, проте він не погодився.

Раніше Фокус повідомляв, що видавець Kyiv Post Аднан Ківан розповів журналістам, що видання буде перезапущено і стане ще "більшим і кращим" за колишнє.