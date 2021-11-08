"Месть владельца", — редакция Kyiv Post о закрытии издания

Журналисты были против изменений формата работы и предлагали Аднану Кивану продать газету или передать им торговую марку. Но переговоры были неудачными.

Бизнесмен Аднан Киван, в собственности которого находится англоязычное издание Kyiv Post сообщил, что работа информационного ресурса временно приостанавливается. Однако журналисты из редакции Kyiv Post говорят, что издание закрылось полностью. Об этом написала журналистка Анна Миронюк на своей странице в Facebook.

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Сотрудники редакции Kyiv Post рассказали, что в понедельник им всем сообщили, что издание закрывается, а теперь у них нет доступа к сайту.

В своем совместном заявлении журналисты рассказали, что, придя на работу, они узнали, что уволены.

Для редакции стали неожиданностью эти известия, а равно и назначение на пост руководителя человека, имеющего отношение к владельцу. Ранее издатель Kyiv Post Аднан Киван, владеющий одесский строительной компанией, говорил, что планирует расширить издание и открыть украиноязычное медиа под этим брендом.

Журналисты высказались о потенциальных рисках, связанных с расширением формата газеты и посчитали такой шаг вмешательством в редакционную политику.

"Независимое издание Kyiv Post с сегодняшнего дня прекратило свое существование", — отмечает Анна Миронюк, по словам которой владелец таким образом избавляется от "неудобных, честных и принципиальных журналистов".

Журналистка призывает читателей, рекламодателей, международные организации и всех, кто отстаивает принципы независимой журналистики, поддержать редакцию.

Миронюк говорит, что для международного сообщества Kyiv Post оставался главным источником информации об Украине на протяжении 26 лет.

"Мы были образцом высоких профессиональных и нравственных журналистских стандартов. Именно поэтому каждый президент и каждое правительство пытались оказывать давление на Kyiv Post", — объясняет журналистка.

Известно, что редакция предлагала Кивану продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции, однако он не согласился.

Ранее Фокус сообщал, что издатель Kyiv Post Аднан Киван рассказал журналистам, что издание будет перезапущено и станет еще "больше и лучше" прежнего.