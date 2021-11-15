Уволенная редакция Kyiv Post запускает свое СМИ

Возглавит команду бывшая замредактора газеты Ольга Руденко. Редакция, в преддверии полноценного старта работы нового СМИ, запустила свою новостную рассылку.

30 бывших сотрудников Kyiv Post запускают собственное издание. Об этом говорится в посте, опубликованном на странице Save the Kyiv Post в Facebook.

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"Сейчас мы переходим к запуску нового средства массовой информации с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post (…) Нашу редакционную команду возглавит Ольга Руденко, бывший заместитель главного редактора Kyiv Post, посвятившая бренду 10 лет. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания", — говорится в сообщении.

За финансовые аспекты нового издания будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media, основанная бывшими работниками Kyiv Post Якубом Парусински и Дариной Шевченко.

На данный момент журналисты работают над созданием юридического лица и формированием стратегии будущего издания. Дата старта работы нового СМИ пока неизвестна, однако команда проекта уже запустила первый продукт — новостную рассылку.

"Запуск нового средства массовой информации займет некоторое время, и мы благодарим вас за терпение. Однако нас вдохновляет задача создания современного, заслуживающего доверия и самодостаточного издания", — добавили авторы публикации.

Напомним, издатель Kyiv Post Аднан Киван недавно сообщил, что издание Kyiv Post будет перезапущено и станет еще "больше и лучше" прежнего. Перед этим проект покинул главный редактор Брайан Боннер.

В свою очередь редакция предлагала Кивану продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции, однако он не согласился.

Генеральным директором газеты стал Люк Шенье, занимавший этот пост с 2016 по 2018 год.