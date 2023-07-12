"Не могут территорию поделить": украинская певица раскритиковала Зеленского и саммит НАТО (видео)

Исполнительница Диана Богданова пожаловалась на летающие над ее домом в Вильнюсе вертолеты во время двухдневного саммита НАТО, из-за которых ей пришлось нервничать и у нее "даже морщины появились".

Украинская диджейка и певица Диана Богданова, выступающая под сценическим псевдонимом DIANNA KHU, выругалась из-за саммита НАТО в Вильнюсе, ажиотаж вокруг которого не давал ей спать несколько ночей. Артистка пожаловалась, что из-за шума вертолетов, пролетающих над ее домом, она сильно нервничала. Из-за этого у артистки даже появились морщины. Своими мыслями о двухдневном саммите Богданова поделилась с подписчиками в Instagram.

По мнению артистки, саммит никак не поможет решить проблем Украины, так как помощи предоставляют недостаточно, а в НАТО нас никто не ждет.

"У нас столько ребят погибло, столько детей без родителей осталось. Столько всего пропало, люди несчастные стали из-за этой войны, потому что не могут территорию между собой поделить, власть и бабки", — рассуждает Богданова.

По словам диджейки, когда она услышала, как над ее домом в Вильнюсе пролетают вертолеты посреди ночи, она страшно испугалось, что за ними последуют ракеты.

"Чего я такая злая утром, и у меня даже морщины появились, хотя я ботексом закалываю. Потому что пять дней над нашим домом эти вертолеты и днем, и ночью", — продолжает возмущаться певица.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная брань.

Осторожно, нецензурная брань/ украинская певица выругалась из-за саммита НАТО в Вильнюсе

После того как Богданова опубликовала в Instagram свои рассуждения, ее начали критиковать подписчики. В ответ диджейка пожелала украинцам быть добрее и продолжила делиться своим видением событий в Вильнюсе.

"Новости такие, что Зеленского даже не позвали на саммит. И я не удивлена, потому что никто нас не собирается защищать. Нам помогают кое-как, но, увы, Украине придется за это потом расплачиваться. А расплачиваться будем мы, народ", — резюмировала Богданова.

Кто такая Диана Богданова

В соцсетях девушка называет себя музыкантом. Она выступает под псевдонимом DIANNA KHU, а на ее Youtube-канале можно послушать сеты в ее исполнении. Также в Facebook Дианы отмечено, она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, а также Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды по специальности филолог и переводчик английского языка.

В 2017 году Диана принимала участие в шоу "X-Фактор". Она выступала в экстравагантном полуобнаженном виде и исполняла песню Потапа и Насти Каменских "Стиль собачки".

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО. На второй день украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским приняла участие в Совете Украина-НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал этот момент историческим, подчеркнув, что украинцы присутствуют на саммите наравне с другими участниками. Во время Совета Украина-НАТО обсуждалось общее видение будущей стратегии безопасности на континенте.

Фокус также писал о том, что Киев не получил приглашение к переговорам о перспективе вступления Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе. Однако союзники Альянса отменили ПДЧ для Украины.