Получила в 2014 году: журналисты обнаружили у судьи Донецкого админсуда паспорт РФ (фото)

Журналисты выяснили, что судья Людмила Арестова с 2018 по 2022 год провела 250 дней на территории временно оккупированного Крыма.

Журналисты программы "Схемы" предполагают, что у судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой есть российское гражданство. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Информация о том, что Арестова является гражданкой РФ зафиксирована в автоматизированной системе "Роспаспорт". Там указано, что судья получила российский паспорт 10 апреля 2014 года в соответствии с так называемым "договором о принятии Крыма в состав России" в 2014-м году. Согласно документу, граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на тот момент на территории полуострова были признаны гражданами РФ.

Журналисты также выяснили, что Арестова провела на территории временно оккупированного Крыма более 250 дней в период с 2018 года по январь 2022 года.

В комментарии "Схемам" судья отметила, что российского паспорта у нее нет, хотя ей могли его "выдать", как и всем зарегистрированным жителям Крыма после псевдореферендума весной 2014 года. Арестова также добавила, что действительно посещала полуостров в указанный период, так как навещала своих пожилых родителей.

Фото: Схемы

Тем не менее журналисты утверждают, что судья все-таки использовала свой российский паспорт как минимум один раз, когда проходила тест на коронавирус на неподконтрольной Украине территории. Представителям СМИ удалось получить эту информацию из базы данных российской частной медицинской лаборатории "Гемотест". В июле 2022 года из-за утечки информации российский суд оштрафовал медучреждение на 60 тысяч рублей.

Фото: Схемы

При прохождении теста на коронавирус Арестова указала данные своего российского паспорта. В "Гемотесте" журналистам также подтвердили, что для сдачи теста на коронавирус пациенты обязательно должны предъявить оригинал паспорта РФ.

По словам самой Арестовой, история с наличием у нее российского гражданства не нова. Государственное бюро расследований вызывало судью на допрос, а в ее доме и на работе проводились обыски. Арестова считает, что дело против нее было сфабриковано и два года пытается отстоять свою правоту.

Кто такая судья Людмила Арестова

Людмила Арестова с 2001 года работала в Севастополе. Она прошла карьерный путь от помощника прокурора до заместителя руководителя аппарата местного окружного админсуда.

В 2013 года указом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Арестову назначили на должность судьи Донецкого окружного административного суда сроком на пять лет. В 2019 году ее полномочия продлил на тот момент президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в 2014 году после начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины Донецкий окружной административный суд переехал в Славянск. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину суд осуществляет правосудие в Днепре. Там рассматриваются дела, связанные со спорами физических или юридических лиц с государственными учреждениями, обжалование их решений, действий или бездействия.

Фокус ранее писал о том, что у близких родственников заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Наумюка обнаружили российское гражданство. Отец и брат зама главы СБУ получили документы после оккупации россиянами Луганска в 2014 году и, как только смогли покинуть временно оккупированную территорию, пытались отказаться от гражданства.