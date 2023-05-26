"Прошел все необходимые проверки": в СБУ объяснили наличие паспорта РФ у отца Наумюка

В спецслужбе заявили, что вражеские документы родственники получили после оккупации Луганска. При этом после выезда с оккупированной территории они подали заявления на отказ от гражданства РФ.

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Перед назначением заместителем председателя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк прошел проверки, определенные законодательством. Информация о его родственниках была "тщательно изучена". Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ, опубликованном 26 мая в соцсетях.

"Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов РФ Сергей Наумюк сообщал ранее", — подчеркнули в ведомстве.

В посте говорится, что родственники Наумюка получили вражеские документы после оккупации города Луганска в 2014 году. По информации СБУ, после выезда с временно оккупированной территории, они подали заявления на отказ от гражданства РФ, однако органы страны-агрессорки сейчас сознательно блокируют рассмотрение таких заявлений.

"В настоящее время отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства РФ", — передала пресс-служба.

Как проинформировали в ведомстве, родственники Наумюка выступают против действий России, развязавшей войну на территории Украины.

Напомним, 25 мая Владимир Зеленский указом №298/2023 назначил Сергея Наумюка замглавы СБУ. Ранее Наумюк работал в НАБУ.

26 мая расследователи проекта "Схемы" сообщили, что отец новоназначенного заместителя главы СБУ имеет действующий российский паспорт.