Глава СБУ получил нового заместителя: где работал ранее Сергей Наумюк

Новый заместитель начальника СБУ Наумюк ранее возглавлял подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро. Также он был подавал свою кандидатуру на пост директора НАБУ.

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В четверг, 25 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка. Об этом сообщается на официальном сайте президента со ссылкой на на указ №298/2023.

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", — указано в документе.

Также свои указом №297 Зеленский уволил Тараса Цюцюру с должности руководителя управления СБУ в Хмельницкой области.

Кроме того президент Украины присвоил звание бригадных генералов главе управления СБУ в Одесской области полковнику Виктору Доровскому и заместителю главы СБУ полковнику Анатолию Сандурскому.

Кто такой Сергей Наумюк

С 2015 года Сергей Наумюк работал в НАБУ, где возглавлял второе и четвертое подразделения детективов. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украины он был мобилизован в одно из подразделений СБУ.

Наумюк в 2023 году принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ, успешно прошел первый этап тестирования и прошел ко второму этапу – собеседованию.

Напомним, 13 апреля президент Украины назначил Артема Лысогора руководителем Луганской областной военной администрации, а Владимира Артюха главой Сумской ОВА.

14 апреля Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Хмару главой Центра специальных операций по борьбе с терроризмом.