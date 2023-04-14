Зеленский назначил нового главу Центра спецопераций СБУ

На смену предыдущему главе Центра Сергею Дусику пришел Евгений Хмара, которого в 2019 году наградили орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности.

Related video

Центр специальных операций по борьбе с терроризмом возглавил Евгений Хмара, который заменил на этом посту Сергея Дусика. Соответсвующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 апреля.

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", — говорится в тексте президентского указа №223.

Чем занимается Центр специальных операций

Центр в его нынешнем виде был основан 27 декабря 2005 года. Девиз Центра звучит как "Жизнь — Родине, честь — никому".

В компетенции ведомства — прекращение террористических актов, а также противодействие незаконным вооруженным формированиям, террористическим организациям и разведывательно-диверсионным группам иностранных государств.

Кроме того сотрудники Центра обеспечивают проведение сотрудниками СБУ оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и процессуальных действий.

Также ведомство содействует обеспечению режима военного и чрезвычайного положения в случае их объявления.

Евгений Хмара: что известно о новом главе Центра спецопераций

Биография Евгения Хмары не находится в свободном доступе.

О новом начальнике Центра спецопераций известно лишь то, что в марте 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко наградил подполковника Хмару орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга.

Напомним, 10 апреля лидер Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА. Им стал Руслан Кравченко, который ранее руководил группой прокуроров, занимавшихся делом о государственной измене Виктора Януковича, за что последний был заочно арестован в Москве.

А 4 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО главу Минстратегпрома Александра Камышина. С 2021 году Александр Камышин был назначен и.о. председателя правления АО "Укрзализныця". После чего через год он стал уже председателем правления акционерного общества.