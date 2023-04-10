"Бывший прокурор и участник АТО": Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

По данным СМИ, Руслан Кравченко ранее руководил группой прокуроров, занимавшихся делом о государственной измене Виктора Януковича, за что был заочно арестован в Москве.

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В понедельник, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко. Об этом гласит указ №204/2023, опубликованный на официальном сайте президента Украины.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации", — говорится в публикации.

Ранее, 7 апреля, кандидатура Кравченко была согласована Кабинетом министров Украины.

Новый глава Киевской ОГА Руслан Кравченко: что о нем известно

В автобиографии Руслана Кравченко говорится, что он бывший прокурор и участник антитеррористической операции. Родом из Северодонецка Луганской области.

В 2014- 2015 годах участвовал в АТО при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора Восточного региона Украины в Дебальцево и Бахмуте.

В 2021 году стал председателем Бучанской окружной прокуратуры. До этого работал под руководством Анатолия Матиоса.

Руслан Кравченко также руководил группой прокуроров, работавших над делом о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2017 году был заочно арестован Басманным судом в Москве.

В 2023 Кравченко был одним из претендентов на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако комиссия отклонила его кандидатуру, в частности из-за скандала с приватизацией и дальнейшей продажей служебной квартиры. Сам Кравченко утверждал, что действовал в рамках закона.

Напомним, что предыдущим главой Киевской ОГА был Алексей Кулеба. По распоряжению Владимира Зеленского от 24 января, Кулеба стал заместителем главы Офиса президента.