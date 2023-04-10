"Колишній прокурор та учасник АТО": Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

За даними ЗМІ, Руслан Кравченко раніше керував групою прокурорів, які займалися справою про державну зраду Віктора Януковича, за що заочно був заарештований в Москві.

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У понеділок, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка. Про це йде мова в указі №204/2023, опублікованому на офіційному сайті президента України.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться у публікації.

Раніше, 7 квітня, кандидатуру Кравченка було погоджено Кабінетом міністрів України.

Новий голова Київської ОДА Руслан Кравченко: що про нього відомо

В автобіографії Руслана Кравченка стверджується, що він колишній прокурор і учасник антитерористичної операції. Родом із Сєвєродонецька Луганської області.

У 2014-2015 роках брав участь в АТО при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора Східного регіону України в Дебальцевому та Бахмуті.

2021 року став головою Бучанської окружної прокуратури. До цього працював під керівництвом Анатолія Матіоса.

Руслан Кравченко також керував групою прокурорів, які працювали над справою про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. У 2017 році був заочно заарештований Басманним судом у Москві.

У 2023 році Кравченко був одним із претендентів на посаду голови Національного антикорупційного бюро України. Проте комісія відхилила його кандидатуру, зокрема через скандал із приватизацією та подальшим продажем службової квартири. Сам Кравченко стверджував, що діяв у рамках закону.

Нагадаємо, що попереднім головою Київської ОДА був Олексій Кулеба. За розпорядженням Володимира Зеленського від 24 січня, Кулеба став заступником голови Офісу президента.