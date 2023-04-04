Зеленский ввел в состав СНБО главу Минстратегпрома Камышина, — документ

По информации пресс-службы президента Украины, указ о внесении изменений в состав СНБО вступает в действие с сегодняшнего дня.

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Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом стало известно из указа №194, опубликованном на официальном сайте президента.

В постановлении Владимира Зеленского указано: "В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю… ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Этот Указ вступает в силу дня опубликования".

Напомним, с 2021 году Александр Камышин был назначен и.о. председателя правления АО "Укрзализныця". После чего через год стал уже председателем правления акционерного общества.

27 февраля 2023 Камышин сообщил, что идет в отставку и возглавит офис по евроинтеграции украинской железной дороги.

3 марта президент Украины назначил бывшего главу "Укрзалiзницi" Александра Камышина своим внештатным советником.

Напомним, 21 марта Верховная Рада поддержала кандидатуру Александра Камышина на пост нового главы Министерства стратегической промышленности, за его назначение проголосовали 312 депутатов.