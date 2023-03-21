Верховная Рада назначала новых министров и вице-премьера: что о них известно (фото)

Боец ВСУ и глава МАН Лисовой стал главой Минобразования и науки, бывший руководить "Укрзалізниці" Камышин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а инициатор "Дії" Федоров получил новую должность.

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Верховная Рада 21 марта проголосовала за назначение двух новых министров и одного вице-премьер-министра. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Таким образом новым главой Министерства образования и науки стал глава МАН и боец ВСУ Оксен Лисовой, который занял эту должность вместо Сергея Шкарлета. За кандидатуру Лисового проголосовали 313 парламентариев.

Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности назначили бывшего руководителя "Укрзалізниці" Александра Камышина. Он займет кресло вместо Павла Рябикина, "за" — 312 нардепов.

В своем выступлении Камышин заявил, что в государстве должен работать концерн "Укроборонпром", а не так, "как это происходит сейчас".

Кроме того, парламент поддержал кандидатуру министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Такое решение поддержали 311 депутатов.

Отметим, что до этого Федоров уже занимал кресло вице-премьер-министра, однако в новом звании он будет выполнять более расширенные функции.

Что известно о Лисовом, Камышине и Федорове?

Оксен Лисовой с 2010 года руководил Малой академией наук Украины, он реформировал МАН, благодаря чему привлек спонсоров, чтобы развивать научные проекты. В 2020 году мужчина курировал открытие музея науки в Киеве, а после полномасштабного вторжения России решил пойти добровольцем на фронт. Он воевал в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. В то же время Лисовой продолжал дистанционно руководить МАН.

Александр Камышин до недавнего времени занимал должность главы правления "Укрзалізниці". Однако 27 февраля он сообщил, что идет в отставку и возглавит офис по евроинтеграции украинской железной дороги. Он стал исполняющим обязанности руководителя компании с августа 2021 года, с апреля 2022-го он официально возглавил эту должность.

Михаил Федоров в прошлом — украинский предприниматель, в нынешнее время занимается государственной деятельностью. С 29 августа 2019 он является вице-премьером, министром цифровой трансформации Украины в правительстве. Именно он является инициатором электронного сервиса государственных услуг "Дія". К тому же, он самый молодой министр в истории украинской политики.

Напомним, 20 марта в правительстве рассказали, что представления на назначение трех министров уже в Раде. Сообщалось, что нардепы проголосуют за кандидатов в ближайшее время.

21 марта Фокус разбирался, чего ожидать от нового главы Минобразования Оксена Лисовом и почему ректоры в ВУЗах уже недовольны.