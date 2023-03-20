Представления на назначение трех министров уже в Раде, — представитель правительства

За кандидатуры новых министров нардепы должны проголосовать на ближайшем заседании. Михаила Федорова предлагают назначить на новую должность.

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В Верховную Раду поступили представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении трех министров. Об этом сегодня, 20 марта сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно этой информации, Михаила Федорова предлагают назначить вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации.

На должность министра образования и науки вместо уволенного Сергея Шкарлета предлагается кандидатура Оксена Лисового, с 2010 года занимающего должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН) и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.

Александра Камышина, экс-председателя правления АО "Укрзалізниця" представили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, что 21 февраля Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Виталий Дейнега стал замом по вопросам цифрового развития, а Андрей Шевченко отвечает за европейскую интеграцию.

Сам Алексей Резников в интервью изданию The Guardian 15 февраля объяснял, почему не ушел с поста после коррупционного скандала в министерстве. Резников сказал, что остаться в кресле министра его просил Зеленский.

Напомним, что 7 февраля депутаты Верховной Рады в ходе голосования утвердили кандидатуру Игоря Клименко на пост руководителя Министерства внутренних дел Украины. С 2019 по 2023 год Клименко занимал пост руководителя Национальной полиции.