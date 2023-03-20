Подання на призначення трьох міністрів уже в Раді, — представник уряду

За кандидатури нових міністрів нардепи мають проголосувати на найближчому засіданні. Михайла Федорова пропонують призначити на посаду.

Related video

До Верховної Ради надійшли подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів. Про це сьогодні, 20 березня, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з цією інформацією, Михайла Федорова пропонують призначити віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністром цифрової трансформації.

На посаду міністра освіти та науки замість звільненого Сергія Шкарлета пропонується кандидатура Оксена Лісового, який із 2010 року займає посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН) і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ.

Олександра Камишина, ексголову правління АТ "Укрзалізниця", представили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, що 21 лютого Кабінет Міністрів України призначив нових заступників глави Міноборони України Олексія Резнікова. Віталій Дейнега став заступником із питань цифрового розвитку, а Андрій Шевченко відповідає за європейську інтеграцію.

Сам Олексій Резніков в інтерв'ю виданню The Guardian 15 лютого пояснював, чому не пішов із посту після корупційного скандалу в міністерстві. Резніков сказав, що залишитися в кріслі міністра його просив Зеленський.

Нагадаємо, що 7 лютого депутати Верховної Ради під час голосування затвердили кандидатуру Ігоря Клименка на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ України. З 2019 по 2023 рік Клименко обіймав посаду керівника Національної поліції.