Президент попросив: Резніков пояснив, чому не пішов з посади голови Міноборони

Глава оборонного відомства також розповів журналістам, що найближчими місяцями не планує залишати свою посаду.

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чому залишився на своїй посаді після корупційного скандалу у його відомстві. З його слів, його про це попросив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав виданню The Guardian.

На запитання, чи збирається він залишитися міністром оборони найближчими місяцями, Резніков відповів ствердно.

"Так, це було рішення мого президента", — сказав він.

Скандал у Міноборони: що відомо

Нагадаємо, 21 січня журналісти дізналися, що Міністерство оборони купує продукти харчування для українських військових за завищеними цінами, таким чином розкрадаючи державні кошти.

На тлі скандалу міністра оборони Олексія Резнікова хотіли звільнити з посади. На його місце планували поставити голову ГУР Кирила Буданова. Вважалося, що Резніков очолить інше міністерство.

Однак пізніше нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що кадрові питання в оборонному відомстві відклали у зв'язку з майбутнім засіданням у форматі "Рамштайн".

Водночас, у самому міністерстві оборони почалися чистки, а до роботи підключилися правоохоронці. Своїх посад позбулися заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та керівник департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, яким повідомили про підозру.

14 лютого Кабмін схвалив призначення нового заступника міністра оборони. Ним став чинний військовий Олександр Павлюк, який раніше був замкомандувачем Сухопутними військами.