"Нарешті почитали закон": Резніков поки що залишається в Міністерстві оборони, — нардепи

За словами голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Мар'яни Безуглої, кадрові питання в оборонному відомстві відклали у зв'язку з майбутнім засіданням у форматі "Рамштайн".

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Міністр оборони України Олексій Резніков поки що залишається очолювати оборонне відомство. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі.

"Очікуємо на призначення глав МВС та СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", — написав Арахамія.

Як зазначив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, Кирило Буданов, якого "слуги" хотіли призначити на посаду голови МО, наразі залишається на своїй посаді керувати Головним управлінням розвідки Міноборони України.

"Ну ось. Прочитали нарешті весь закон про призначення на посаду Міністра оборони цивільної особи. Резніков поки що на посаді Мінборони. Буданов — у ГУР. Коли писатимемо книгу про нашу перемогу, прошу цю частину не вставляти, щоб не було соромно перед наступним поколінням", — написав Железняк.

Водночас заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла написала на своїй Facebook-сторінці, що Резніков залишається на посаді, а в коментарях пояснила, що це нібито пов'язано з проведенням наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

Фото: Скриншот

"Ризики для системи загалом перед Рамштайном і з огляду на можливий наступ оцінюємо", — написала голова парламентського комітету.

Відставка Резнікова

Як писав Фокус раніше, Мар'яна Безугла 5 лютого повідомила, що на закритому засіданні фракції "Слуга народу" вирішили звільнити міністра оборони Олексія Резнікова та голову Мінстратегпрому Павла Рябкіна. Інформацію також підтвердив нардеп Давид Арахамія, заявивши, що "війна диктує кадрову політику".

Раніше, нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Резніков може очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості замість Рябкіна. А на місце Резнікова планується поставити начальника ГУР Буданова.

Скандал із закупівлями продуктів у Міноборони: що відомо

21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування, в якому йдеться про те, що МО України розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України. Так, судячи з документів, які потрапили до журналіста, Міноборони замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча в столиці роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Наступного дня, 22 січня, Міноборони опублікувала заяву, в якій сказано, що інформація про закупівлі нібито поширюється з ознаками навмисних маніпуляцій і вводить в оману громадськість.

23 січня нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель відомством продуктів харчування за завищеними цінами.

Нагадаємо, 29 січня глава оборонного відомства Олексій Резніков заявив, що не знав про скандальний контракт із закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами.