"Наконец-то почитали закон": Резников пока остается в Министерстве обороны, — нардепы

По словам главы парламентского комитета по вопросам нацбезопности Марьяны Безуглой, кадровые вопросы в оборонном ведомстве отложили в связи с предстоящим заседанием в формате "Рамштайн".

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Министр обороны Украины Алексей Резников пока что остается возглавлять оборонное ведомство. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", — написал Арахамия.

Как отметил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, Кирилл Буданов, которого "слуги" хотели назначить на должность главы МО, пока что также остается на своей должноти руководить Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"Ну вот. Прочли наконец все закон о назначении на должность Министра обороны гражданского лица. Резников пока в должности Минбороны. Буданов — в ГУР. Когда будем писать книгу о нашей победе, прошу эту часть не вставлять, чтобы не было стыдно перед следующим поколением", — написал Железняк.

Вместе с тем замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопаности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала на своей Facebook-странице, о том, что Резников остается на посту, а в комментариях пояснила, что это якобы связано с проведением следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.

Фото: Скриншот

"Риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление оцениваем", — написала глава парламентского комитета.

Отставка Резникова

Как писал Фокус ранее, Марьяна Безуглая 5 февраля сообщила, что на закрытом заседании фракции "Слуга народа" решили уволить министра обороны Алексея Резникова и главу Минстратегпром Павла Рябкина. Информацию тогда также подтвердил нардеп Давид Арахамия, заявив, что "война диктует кадровую политику".

Ранее, нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Резников может возглавить Министерство стратегических отраслей промышленности вместо Рябкина. А на место Резникова планируется поставить начальника ГУР Буданова.

Скандал с закупками продуктов в Минобороны: что известно

21 января журналист Юрий Николов опубликовал расследование, в котором говорится, что МО Украины разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Так, судя по документам, которые попали к журналисту, Минобороны заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в столице розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

На следующий день, 22 января, Минобороны опубликовало заявление, в котором сказано, что информация о закупках якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение.

23 января нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что НАБУ открыло уголовное производство по факту закупок ведомством продуктов питания по завышенным ценам.

Напомним, 29 января глава оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что не знал о скандальном контракте по закупке питания для ВСУ по завышенным ценам.