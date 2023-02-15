Президент попросил: Резников объяснил, почему не ушел с поста главы Минобороны

Глава оборонного ведомства также рассказал журналистам, в ближайшие месяцы не планирует покидать свою должность.

Related video

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему остался на своей должности после коррупционного скандала в его ведомстве. По его словам, его об этом попросил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал изданию The Guardian.

На вопрос, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил утвердительно.

"Да, это было решение моего президента", — сказал он.

Скандал в Минобороны: что известно

Напомним, 21 января журналисты узнали, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по завышенным ценам, таким образом разворовывая государственные средства.

На фоне скандала министра обороны Алексея Резникова хотели уволить с поста. На его место планировали поставить главу ГУР Кирилла Буданова. Предполагалось, что Резников возглавит другое министерство.

Однако позже нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что кадровые вопросы в оборонном ведомстве отложили в связи с предстоящим заседанием в формате "Рамштайн".

В то же время в самом министерстве обороны начались чистки, а к работе подключились правоохранители. Своих должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и руководитель департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, которым сообщили о подозрении.

14 февраля Кабмин одобрил назначения нового заместителя министра обороны. Им стал действующий военный Александр Павлюк, который до этого был замкомандующего Сухопутными войсками.