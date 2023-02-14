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Политика Перестановки в Кабмине, ОП и госорганах

Кадровые перестановки: Кабмин назначил новых замов Резникова и Клименко

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Фото: Из открытых источников | Кабмин назначил 10 чиновников и уволил 5 госслужащих

Новым замминистра обороны стал действующий военный Александр Павлюк, который до этого был замкомандующего Сухопутными войсками. А в МВД появилось сразу пять новых заместителей.

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Кабинет министров Украины одобрил назначения новых заместителя министра обороны и нескольких заместителей министра внутренних дел, а также согласовал увольнение некоторых замов. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил министр Кабмина Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Кого назначили новыми замминистра в МО и МВД?

14 февраля Кабинет министров утвердил следующие назначения:

  • Александра Павлюка, первым заместителем министра обороны Украины;
  • Богдана Драпятого, заместителем министра внутренних дел Украины;
  • Екатерину Павличенко, замминистра внутренних дел;
  • Алексея Сергеева, замминистра внутренних дел;
  • Василия Тетерю, замминистра внутренних дел;
  • Леонида Тимченко, замминистра внутренних дел;
  • Инну Ящук, государственным секретарем МВД;
  • Станислава Музыченко, первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;
  • Лесю Яблонскую, зампредседателем Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Олега Липового, зампредседателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Отметим, что ранее, 13 февраля, министр обороны Алексей Резников анонсировал скорое назначение своих новых заместителей. Однако пока что известно лишь о назначении Александра Павлюка его замом, который до этого занимал должность замкомандующего Сухопутными войсками. В его обязанности входили вопросы обороны на Киевском направлении.

Кого уволил Кабмин 14 февраля?

  • Ивана Руснака с должности первого замминистра обороны;
  • Олега Гайдука с должности замминистра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Александра Котия с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Юлию Ворону с должности первого зампредседателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
  • Анатолия Сполитака с должности зампреда Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Министерства внутренних дел страны Игоря Клименко, который сменил на этом посту погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского.

Ранее, 7 февраля, Верховная Рада утвердила кандидатуру Игоря Клименко на должности министра внутренних дел.