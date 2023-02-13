Назначение Игоря Клименко: Зеленский официально представил нового главу МВД Украины (видео)

Глава государства отметил, что одна из главных задач нового министра — добиться доверия и уважения украинских граждан к силовым структурам.

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Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового руководителя Министерства внутренних дел страны Игоря Клименко. По его словам, новый министр — компетентный чиновник, который знаком со всеми аспектами и направлениями работы МВД и знает, как и что нужно делать. Видео опубликовано 13 февраля на Telegram-канале украинского президента.

В целом глава государства положительно оценил назначение Клименко главой МВД. Зеленский отметил, что одной из главных задач нового министра состоит в том, чтобы добиться доверия и уважения от украинских граждан.

"Среди главных задач Игоря Владимировича — доверие и уважение. Чтобы наши дети доверяли украинским полицейским и сами хотели становиться полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками", — отметил президент.

По словам гаранта, Клименко знает, что необходимо сделать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и весь коллектив МВД продолжили эффективно работать и бороться за победу Украины.

Также Зеленский обратил внимание на формирование подразделений "Гвардии наступления", которая является проектом МВД. Глава государства подчеркнул, что задача Клименко сделать так, чтобы гвардейцы стали крепким элементом украинских сил обороны и безопасности.

Напомним, парламент Украины 7 февраля утвердил кандидатуру Игоря Клименко на должности министра внутренних дел. За назначение Клименко, кандидатуру которого представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, проголосовал 321 народный депутат.

Компания Active Group, которая занимается проведением маркетинговых и социологических исследований 23 января опубликовала опрос, согласно которому более 50% репондентов считают, что МВД Украины после ухода Арсена Авакова с должности главы ведомства стало работать лучше. При этом работу погибшего Дениса Монастырского украинцы оценили в основном позитивно.