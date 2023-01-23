Каждый второй украинец считает, что после ухода Авакова МВД начало работать лучше, — опрос

Большинство респондентов ничего не знают о нынешнем исполняющем обязанности министра внутренних дел Игоре Клименко. При этом работу погибшего Дениса Монастырского украинцы оценили в основном позитивно.

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Министерство внутренних дел Украины после ухода Арсена Авакова с должности главы ведомства стало работать лучше. Такого мнения придерживаются более 50% опрошенных Active Group с помощью онлайн онлайн-панели SunFlower Sociology, сообщается на сайте компании.

Так, 23,5% респондентов ответили, что МВД под управлением Дениса Монастырского с 16 июля 2021 года по 18 января 2023 года стало работать лучше.

Еще 29,6% опрошенных ответили, что ведомство стало работать скорее лучше, чем хуже, 39% украинцев затруднились с ответом. При этом 2,3% людей сказали, что работа ведомства за указанный период не улучшилась, еще 5,6% считают, что скорее не улучшилась.

[ + – ] Результаты опроса украинцев

В то же время большинство украинцев не владеют информацией об исполняющем обязанности министра внутренних дел Игоре Клименко. Так, 62,3% опрошенных категорично заявили, что ничего не знают о нем, 18,2% респондентов затруднились что-то сказать по этому поводу. При этом 14,4% украинцев знают о нем и оценивают его деятельность позитивно, а 5,1% опрошенных знают о Клименко, но отзываются о его деятельности негативно.

[ + – ] Респонденты не владеют информацией об Игоре Клименко

Сбор общественного мнения проходил в Украине 21 января. Выборка составила 600 анкет, заполненных гражданами в возрасте от 18 лет.

Напомним, утром 18 января в Броварах под Киевом разбился вертолет с топ-чиновниками Министерства внутренних дел Украины. В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович, которые находились на борту.

В тот же день Кабмин утвердил решение о назначении начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел. Правительство возложило на него обязанности главы МВД.