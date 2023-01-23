Кожен другий українець вважає, що після відставки Авакова МВС почало працювати краще, — опитування

Більшість респондентів нічого не знають про нинішнього виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. При цьому роботу загиблого Дениса Монастирського українці оцінили здебільшого позитивно.

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Міністерство внутрішніх справ України після відставки Арсена Авакова з посади голови відомства почало працювати краще. Такої думки дотримуються понад 50% опитаних Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology, повідомляється на сайті компанії.

Так, 23,5% респондентів відповіли, що МВС під управлінням Дениса Монастирського з 16 липня 2021 року по 18 січня 2023 року почало працювати краще.

Ще 29,6% опитаних відповіли, що відомство почало працювати швидше краще, ніж гірше, 39% українців вагалися з відповіддю. При цьому 2,3% людей сказали, що робота відомства за вказаний період не покращилась, ще 5,6% вважають, що швидше не покращилася.

[ + – ] Результати опитування українців

Водночас більшість українців не володіють інформацією про виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Так, 62,3% опитаних категорично заявили, що нічого не знають про нього, 18,2% респондентів не могли щось сказати з цього приводу. При цьому 14,4% українців знають про нього та оцінюють його діяльність позитивно, а 5,1% опитаних знають про Клименка, але відгукуються про його діяльність негативно.

[ + – ] Респонденти не володіють інформацією про Ігоря Клименка

Збір громадської думки відбувався в Україні 21 січня. Вибірка становила 600 анкет, заповнених громадянами віком від 18 років.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах під Києвом розбився гелікоптер із топчиновниками Міністерства внутрішніх справ України. В авіакатастрофі загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник голови МВС Євген Єнін та державний секретар відомства Юрій Лубкович, які перебували на борту.

У той же день Кабмін ухвалив рішення щодо призначення начальника Національної поліції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ. Уряд поклав на нього обов'язки голови МВС.