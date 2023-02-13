Призначення Ігоря Клименка: Зеленський офіційно представив нового главу МВС України (відео)

Глава держави зазначив, що одне з головних завдань нового міністра — домогтися довіри та поваги українських громадян до силових структур.

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Президент України Володимир Зеленський офіційно презентував нового керівника Міністерства внутрішніх справ країни Ігоря Клименка. За його словами, новий міністр — компетентний чиновник, який знайомий з усіма аспектами та напрямками роботи МВС і знає, як і що треба робити. Відео опубліковано 13 лютого на Telegram-каналі українського президента.

Загалом глава держави позитивно оцінив призначення Клименка главою МВС. Зеленський зазначив, що одне з головних завдань нового міністра полягає в тому, щоб домогтися довіри та поваги від українських громадян.

"Серед головних завдань Ігоря Володимировича — довіра та повага. Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками", — зазначив президент.

За словами гаранта, Клименко знає, що необхідно зробити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС продовжили ефективно працювати та боротися за перемогу України.

Також Зеленський звернув увагу на формування підрозділів "Гвардії наступу", яка є проєктом МВС. Глава держави наголосив, що завдання Клименка зробити так, щоб гвардійці стали міцним елементом українських сил оборони та безпеки.

Нагадаємо, парламент України 7 лютого затвердив кандидатуру Ігоря Клименка на посаді міністра внутрішніх справ. За призначення Клименка, кандидатуру якого подав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, проголосував 321 народний депутат.

Компанія Active Group, яка займається проведенням маркетингових і соціологічних досліджень 23 січня опублікувала опитування, згідно з яким понад 50% респондентів вважають, що МВС України після відходу Арсена Авакова з посади голови відомства почало працювати краще. При цьому роботу загиблого Дениса Монастирського українці оцінили здебільшого позитивно.