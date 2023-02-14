Кадрові перестановки: Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка

Новим заступником міністра оборони став чинний військовий Олександр Павлюк, який раніше був замкомандувачем Сухопутними військами. А в МВС з'явилося одразу п'ять нових заступників.

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Кабінет міністрів України схвалив призначення нових заступників міністра оборони та кількох заступників міністра внутрішніх справ, а також погодив звільнення деяких заступників. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомив міністр Кабміну Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

Кого призначили новими заступниками міністра у МО та МВС?

14 лютого Кабінет міністрів затвердив такі призначення:

Олександра Павлюка, першим заступником Міністра оборони України;

Богдана Драп'ятого, заступником Міністра внутрішніх справ України;

Катерину Павліченко, заступницею міністра внутрішніх справ;

Олексія Сергєєва, заступником міністра внутрішніх справ;

Василя Тетерю, заступником міністра внутрішніх справ;

Леоніда Тимченка, заступником міністра внутрішніх справ;

Інну Ящук, державною секретаркою МВС;

Станіслава Музиченка, першим заступником голови Державної регуляторної служби України;

Лесю Яблонську, заступницею голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Олега Липового, заступником голови Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Зазначимо, що раніше, 13 лютого, міністр оборони Олексій Резніков анонсував швидке призначення своїх нових заступників. Однак поки відомо лише про призначення Олександра Павлюка його заступником, який до цього обіймав посаду замкомандувача Сухопутних військ. До його обов'язків входили питання оборони на Київському напрямку.

Кого звільнив Кабмін 14 лютого?

Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони;

Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Олександра Котія з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Юлію Ворону з посади першого заступника голови Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Анатолія Посполітака з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового главу Міністерства внутрішніх справ країни Ігоря Клименка, який змінив на цій посаді загиблого в авіакатастрофі Дениса Монастирського.

Раніше 7 лютого Верховна Рада затвердила кандидатуру Ігоря Клименка на посади міністра внутрішніх справ.