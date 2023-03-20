Рада відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

Михайло Федоров написав заяву про звільнення, оскільки його мають перевести на іншу посаду, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Верховна Рада сьогодні, 20 березня, звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації України. Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у соцмережах.

Федорова мають призначити на нову посаду, про що ще 18 березня у своєму телеграм-каналі писав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України", — розповів Денис Шмигаль.

За відставку Федорова проголосували 298 нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У Верховну Раду в понеділок, 20 березня, внесли проєкт постанови про відставку чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Ініціатором проєкту постанови став голова Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Михайло Крячко. Заяву про звільнення подав сам Михайло Федоров ще у суботу, 18 березня.

Досягнення Михайла Федорова та його команди з Міністерства цифрової трансформації:

Михайло Федоров став віцепрем'єр міністром України — міністром цифрової трансформації України у 2019 році. Обійнявши посаду, він поставив за мету побудувати цифрову державу і до 2024 року перевести 100 % державних послуг в режим онлайн.

Протягом каденції Михайла Федорова на посаді міністра цифрової трансформації України були запущені наступні сервіси:

застосунок "Дія", що дозволяє отримувати державні послуги онлайн;

"Дія.City" — спеціальний правовий простір ІТ-компаній;

е-Резидентство — дозволяє іноземцям вести бізнес в Україні онлайн без фізичної присутності в країні;

COVID-сертифікати у смартфоні;

"Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа з безплатними курсами цифрової грамотності;

"Дія. Бізнес" — платформа для підтримки бізнесу.

"Дія. Центр" — мережа місць, де українці можуть отримати адмінпослуги та консультації щодо онлайн-послуг і ведення бізнесу;

єМалятко — сервіс, який дозволяє батькам новонароджених оформити всі необхідні папери, не виходячи з дому;

єДопомога — програма фінансової допомоги бізнесу.

Проєкти реалізовані під час повномасштабного вторгнення РФ:

Розширено функцію в "Дії", яка допомагає отримати статус безробітного та оформити допомогу по безробіттю; подати декларацію та сплатити податки, а також повідомити про пошкоджене майно та отримати тимчасовий документ на період воєнного стану;

розширено сервіс Допомога: українці, які мешкають на території, де були активні бойові дії, змогли отримати по 6500 грн від держави;

UNITED24 — платформа для збору пожертв з усього світу на підтримку України;

"Армія безпілотників" — спільна програма міноборони України та Генштабу ЗСУ, яка передбачає закупівлю безпілотників для Збройних Сил України,

в Україні розпочав роботу платіжний сервіс PayPal.

15 березня Міністерство цифрової трансформації України почало тестувати ChatGPT, щоб у майбутньому запровадити його до "Дії".