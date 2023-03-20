Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

Михаил Федоров написал заявление об увольнении, поскольку его должно перевести на другую должность, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Related video

Верховная Рада сегодня, 20 марта, уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации Украины. Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в соцсетях.

Федорова хотят назначить на новую должность, о чем еще 18 марта в своем телеграм-канале писал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вице премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины", — рассказал Денис Шмыгаль.

За отставку Федорова проголосовали 298 нардепов, сообщил нардеп Железняк.

В Верховную Раду в понедельник, 20 марта, был внесен проект постановления об отставке действующего министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Инициатором проекта постановления стал глава Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко. Заявление об увольнении подал сам Михаил Федоров еще в субботу, 18 марта.

Достижения Михаила Федорова и его команды из Министерства цифровой трансформации:

Михаил Федоров стал вице-премьер министром Украины — министром цифровой трансформации Украины в 2019 году. Заняв должность, он задался целью построить цифровое государство и к 2024 году перевести 100% государственных услуг в режим онлайн.

В ходе каденции Михаила Федорова в должности министра цифровой трансформации Украины были запущены следующие сервисы:

приложение "Дія", позволяющее получать государственные услуги онлайн;

"Дія.City" — специальное правовое пространство IТ-компаний;

єРезидентство — позволяет иностранцам вести бизнес в Украине онлайн без физического присутствия в стране;

COVID-сертификаты в смартфоне;

"Дія. Цифровое образование" — онлайн-платформа с бесплатными курсами цифровой грамотности;

"Дія. Бізнес" — платформа для поддержки бизнеса.

"Дія. Центр" — сеть мест, где украинцы могут получить админуслуги и консультации по онлайн-услугам и ведению бизнеса;

єМалятко — сервис, позволяющий родителям новорожденных оформить все необходимые бумаги, не выходя из дома;

єДопомога — программа финансовой помощи бизнесу.

Проекты реализованы при полномасштабном вторжении РФ:

Расширена функция в "Дії", которая помогает получить статус безработного и оформить пособие по безработице; подать декларацию и уплатить налоги, а также сообщить о поврежденном имуществе и получить временный документ на период военного положения;

расширен сервис Допомога: украинцы, проживающие на территории, где были активны боевые действия, смогли получить по 6500 грн от государства;

UNITED24 — платформа для сбора пожертвований со всего мира в поддержку Украины;

"Армия беспилотников" — совместная программа минобороны Украины и Генштаба ВСУ, которая предусматривает закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины,

в Украине приступил к работе платежный сервис PayPal.

15 марта Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать ChatGPT, чтобы в будущем ввести его в "Действие".