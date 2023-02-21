Відомий волонтер та екснардеп: Кабмін призначив нових заступників Резнікова

За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, кадрові перестановки призвели до посилення команди оборонного відомства.

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У вівторок, 21 лютого, Кабінетом Міністрів України призначено двох нових заступників Міністра оборони України Олексія Резнікова. Йдеться про Віталія Дейнега та Андрія Шевченка. Про це повідомив постійний представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Віталій Дейнега отримав посаду заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Андрій Шевченко обійняв посаду заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що Кабінет Міністрів підтримав його прохання щодо призначення нових заступників.

"Це безперечне посилення команди міністерства. Має бути ще багато викликів і копіткої роботи!" — Написав Резніков у Facebook.

Що відомо про нових заступників Резнікова

Віталій Дейнега — український волонтер, громадський діяч засновник та у 2014—2020 роках керівник благодійного фонду "Повернись живим". У 2022 році Дейнега започаткував проєкт Ukrainian Witness, який займається документуванням злочинів ЗС РФ під час повномасштабної війни в Україні.

Дейнега має чотири державні нагороди: медаль За сприяння Збройним Силам України (13 травня 2016), відзнака президента України — Хрест Івана Мазепи (5 грудня 2019), орден За заслуги ІІІ ступеня (23 серпня 2014) та Орден За заслуги ІІ ступеня (23 серпня 2022).

[ + – ] Віталій Дейнега

Андрій Шевченко — колишній журналіст та експосол України в Канаді. З 2006 до 2014 року Шевченко був нардепом 5, 6 та 7 скликань від партії Батьківщина.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ Шевченко став співзасновником проєкту "Медіацентр Україна" — громадської ініціативи, яка об'єднала представників ЗМІ для роботи з іноземними журналістами, зокрема, для боротьби з російською дезінформацією.

[ + – ] Андрій Шевченко

Раніше, 14 лютого, Кабінет Міністрів схвалив призначення генерал-лейтенанта Збройних сил України Олександра Павлюка на посаду першого заступника Міністра оборони України.

Фокус також писав про те, що 14 лютого Олексій Резніков повідомив про звільнення своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Резніков також додав, що чиновники залишаються в команді відомства і будуть залучені до роботи радниками міністра.

Нагадаємо, що глава Міноборони України Олексій Резніков пояснив в інтерв'ю виданню The Guardian від 15 лютого, чому не залишив свою посаду після корупційного скандалу у його відомстві. За словами міністра, про це попросив його президент Володимир Зеленський.