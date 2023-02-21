Известный волонтер и экс-нардеп: Кабмин назначил новых заместителей Резникова

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, кадровые перестановки привели к усилению команды оборонного ведомства.

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Во вторник, 21 февраля, Кабинетом Министров Украины назначено двух новых заместителей Министра обороны Украины Алексея Резникова. Речь идет о Виталии Дейнеге и Андрее Шевченко. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Виталий Дейнега получил должность замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Андрей Шевченко занял пост замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что Кабинет Министров поддержал его прошения касательно назначения новых заместителей.

"Это несомненное усиление команды министерства. Предстоит еще много вызовов и кропотливой работы!" — написал Резников в Facebook.

Что известно о новых заместителях Резникова

Виталий Дейнега – украинский волонтер, общественный деятель основатель и в 2014—2020 годах руководитель благотворительного фонда "Повернись живим". В 2022 году Дейнега основал проект Ukrainian Witness, занимающийся документированием преступлений ВС РФ во время полномасштабной войны в Украине.

Дейнега имеет четыре государственных награды: медаль За сприяння Збройним Силам України (13 мая 2016), отличие президента Украины — Хрест Івана Мазепи (5 декабря 2019), орден За заслуги III степени (23 августа 2014) и Орден За заслуги II степени (23 августа 2022 года).

[ + – ] Виталий Дейнега

Андрей Шевченко – бывший журналист и экс-посол Украины в Канаде. С 2006 по 2014 год Шевченко был нардепом 5, 6 и 7 созывов от партии Батьківщина.

После полномасштабного вторжения ВС РФ Шевченко стал соучредителем проекта "Медіацентр Україна" — общественной инициативы, объединившей представителей СМИ для работы с иностранными журналистами, в частности для борьбы с российской дезинформацией.

[ + – ] Андрей Шевченко

Ранее, 14 февраля, Кабинет министров одобрил назначение генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка на должность первого заместителя министра обороны Украины.

Фокус также писал о том, что 14 февраля Алексей Резников сообщил об увольнении своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука. Резников также добавил, что чиновники остаются в команде ведомства и будут привлечены к работе в качестве советников министра.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил в интервью изданию The Guardian от 15 февраля, почему не покинул свою должность после коррупционного скандала в его ведомстве. По словам министра, об этом эго попросил президент Владимир Зеленский.