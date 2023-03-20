Відставка Сергія Шкарлета: ексміністр освіти звернувся до Володимира Зеленського

Колишній міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що пишається учнями та студентами. За його словами, у найскладніші часи український уряд зміг згуртуватись навколо однієї мети.

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Термін перебування Сергія Шкарлета на посаді голови Міністерства освіти і науки добіг кінця. Він запевнив, що залишиться працювати у сфері освіти й науки, та опублікував пост вдячності. Шкарлет звернувся до представників уряду, команди МОН, працівників сфери та молоді. Про це відомо з його соцмереж.

Шкарлет подякував за довіру та співпрацю різним посадовцям: від президента та прем’єра до керівників закладів освіти. Також колишній міністр згадав освітян, дітей та їхніх батьків, студентів і власну команду.

"Дякую кожному з вас за спільну роботу, яка тривала понад два роки. У найскладніший час ми змогли згуртуватися, як ніколи, об’єднатися навколо спільної мети! Разом ми гідно тримали і продовжуємо тримати освітній і науковий фронт! Ми зробили те, у що багато хто не вірив", — заявив ексміністр.

Працівників наукової та освітньої сфер Шкарлет назвав "прикладом єдності, міці, патріотизму та професіоналізму". Він написав, що пишається усіма співробітниками та вихованцями.

"Саме ви будете розбудовувати Україну! Будьте завжди справедливими, чесними, людяними, постійно прагніть до знань. Завжди казав і буду казати — ставте перед собою максимально амбітну мету і впевнено йдіть до неї, незважаючи ні на що", — побажав молоді колишній міністр.

Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив дані голосування: за відставку Сергія Шкарлета проголосувало 295 осіб.

Результати голосування за відставку Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлет Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Призначення Оксена Лісового новим Міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні", — розповів депутат.

Нагадаємо, про відставку Сергія Шкарлета повідомили у ЗМІ 17 березня. Журналісти писали, що таке рішення ухвалили "на найвищому рівні". У виданні "Цензор.НЕТ" з посиланням на анонімне джерело розповіли, що співбесіду з кандидатами на посаду міністра освіти проводили ще у січні. Вони передбачили і те, що посаду тепер зможе обійняти директор Національного центру "Мала академія наук" Оксен Лісовий.

Сьогодні, 20 березня, ВАКС ухвалив конфіскацію ТРЦ Ocean Plaza. Нардеп Давид Арахамія назвав це платою російських олігархів за злочини, скоєні ЗС РФ в Україні.