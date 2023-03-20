Отставка Сергея Шкарлета: эксминистр образования обратился к Владимиру Зеленскому

Бывший министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что гордится учениками и студентами. По его словам, в самые сложные времена украинское правительство смогло сплотиться вокруг одной цели.

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Срок пребывания Сергея Шкарлета на должности главы Министерства образования и науки подошел к концу. Он заверил, что останется работать в сфере образования и науки и опубликовал пост благодарности. Шкарлет обратился к представителям правительства, команде МОН, работникам сферы и молодежи. Об этом известно из его соцсетей.

Шкарлет поблагодарил за доверие и сотрудничество различных должностных лиц: от президента и премьера до руководителей учебных заведений. Также бывший министр упомянул педагогов, детей и их родителей, студентов и собственную команду.

"Благодарю каждого из вас за совместную работу, которая длилась более двух лет. В самое сложное время мы смогли сплотиться, как никогда, объединиться вокруг общей цели! Вместе мы достойно держали и продолжаем держать образовательный и научный фронт! Мы сделали то, во что многие не верили", — заявил эксминистр.

Работников научной и образовательной сфер Шкарлетт назвал "примером единства, мощи, патриотизма и профессионализма". Он написал, что гордится всеми сотрудниками и воспитанниками.

"Именно вы будете строить Украину! Будьте всегда справедливыми, честными, человечными, постоянно стремитесь к знаниям. Всегда говорил и буду говорить — ставьте перед собой максимально амбициозную цель и уверенно идите к ней, несмотря ни на что", — пожелал молодежи бывший министр.

Нардеп Ярослав Железняк обнародовал данные голосования: за отставку Сергея Шкарлета проголосовало 295 человек.

Результаты голосования за отставку Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлетта Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Назначение Оксена Лесного новым Министром образования состоится на следующем пленарном заседании", — рассказал депутат.

Напомним, об отставке Сергея Шкарлета сообщили в СМИ 17 марта. Журналисты писали, что такое решение приняли "на самом высоком уровне". В издании "Цензор.НЕТ" со ссылкой на анонимный источник рассказали, что собеседование с кандидатами на должность министра образования проводили еще в январе. Они предугадали и то, что должность теперь сможет занять директор Национального центра "Малая академия наук" Оксен Лесной.

Сегодня, 20 марта, ВАКС одобрил конфискацию ТРЦ Ocean Plaza. Нардеп Давид Арахамия назвал это платой российских олигархов за преступления, совершенные ВС РФ в Украине.