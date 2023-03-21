Новый глава Минобразования: чего ожидать от Лисового, и почему в вузах уже недовольны, — нардеп

Экс-замминистра образования Инна Совсун рассказала Фокусу, какие задачи в первую очередь стоят перед Оксеном Лисовым, за назначение которого сегодня проголосовали в Верховной Раде, и почему украинские ректоры обеспокоены кадровыми изменениями.

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17 марта стало известно, что министр образования Украины Сергей Шкарлет покидает свой пост, 20 марта Верховная Рада проголосовала за его увольнение. 21 марта народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал кандидатуру ученого и военнослужащего Оксена Лисового — он возглавил Минобразования.

Экс-замминистра образования и народный депутат Инна Совсун в своих соцсетях эмоционально отреагировала на кадровые перестановки в ведомстве.

"Шкарлету наконец подарили носок, и он может быть свободен. Есть вопросы к коллегам, которые так радостно и бездумно сделали его министром образования два года назад. Уважаемые депутаты, оно того стоило?" — прокомментировала она отставку главы министерства.

Совсун также написала о "потерянных годах для украинских учеников и студентов". Фокус расспросил нардепа, чего следует ожидать от нового министра.

"Не их пошиба": ректоры недовольны

Назначение Оксена Лисового уже обеспокоило ректорское сообщество Украины. Инна Совсун объясняет это очень просто — он человек "не их пошиба".

"Для них [ректоров] это вражеская персона — по их убеждениям и взглядам. Шкарлет был для них понятен, он был из их среды, и они его принимали. Они культурно совпадали. А Лисовой — чужой для них", — считает политик.

Оксен Лисовой пошел воевать добровольцем

Она считает, что ректоры волнуются из-за того, что новый министр сможет "поломать" установившуюся систему, что всегда пугает руководство университетов. И в Лисовом ректоры уже чувствуют эту готовность реформировать и менять.

Среди активной прореформаторской среды, по словам Совсун, назначение Лисового наоборот поддержали.

"У Оксена хорошая репутация. Посмотрим, сколько ему удастся сделать, потому что проблем накопилось очень много — и из-за войны, и из-за приостановленной реформы образования", — подчеркивает нардеп.

Как считает Совсун, в пользу Лисового играет тот факт, что он присоединился к рядам ВСУ после полномасштабного вторжения. И для министерства, которое до сих пор не может справиться с тем, что украинские студенты учатся по русскоязычным учебникам, это важный фактор. Нардеп также напоминает, что команда Шкарлета очень долго решалась изменить учебные программы и исключить произведения российских авторов.

"Конечно, прошедший войну человек точно займет другую позицию", — подчеркивает собеседница Фокуса.

Задачи нового министра

Как считает Инна Совсун, перед новым министром образования стоит несколько основных задач:

В максимально быстрые сроки организовать безопасную среду в украинских учебных заведениях. В первую очередь, речь идет о бомбоубежищах и укрытиях, что позволит детям заниматься офлайн. Работа с изменениями программы. Особенно это касается пятых классов, для которых с 1 сентября 2022 года формально стартовала реформа НУШ, но на практике она так и не была реализована. Дерусификация учебного процесса на всех уровнях. "Выпускники школ приходят, например, в КПИ — и у них учебники по высшей математике на русском языке. Такого не должно быть", — подчеркивает Совсун. Квалификационные требования к ректорам. "В Украине нужны четкие, понятные правила, кого и как назначают, определенные квалификационные требования, которые будут действовать для всех", — отмечает Совсун. Мониторинг знаний. Сначала пандемия Covid-19, а теперь и полномасштабная война не дает украинским детям возможности получать полноценное образование. В результате дети одного возраста из разных регионов сейчас находятся на разных уровнях учебного процесса. Для того чтобы понять, что школьники потеряли за это время, необходимо провести общий мониторинг знаний, уверена нардеп. Это сформирует понимание на уровне государства, какие пробелы существуют, и как восполнить утраченное.

Что из этого действительно будет в приоритете работы нового министра, станет понятно после того, как он приступит к выполнению своих обязанностей.

Сын диссидентов и основатель Музея науки

Оксен Лисовой родился в 1972 году в Киевской области в семье украинских диссидентов Василия и Веры Лисовых. Отец Оксена — философ, выступивший в 1972 году с открытым письмом в защиту арестованных шестидесятников — провел в лагерях и ссылке 11 лет.

"Я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду, имел четкое понимание логики развертывания общественных процессов и ценностных ориентиров", — рассказывал Оксен Лисовой в интервью "Вікнам".

Лисовой окончил Киевский государственный институт культуры, в 2010 году стал директором Национального центра "Малая академия наук Украины". В 2020 году совместно с президентом МАН Станиславом Довгим инициировал создание первого Музея науки в Украине, который заработал на ВДНГ.

После российского вторжения он пошел воевать в ряды ВСУ в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, в январе 2022 года Фокус в своей статье писал о том, что в 2021 году министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заработал в своей должности более 725 тыс. грн, а расходы на содержание возглавляемого им ведомства составили более 183,5 млн грн.