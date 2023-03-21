Новий очільник Міносвіти: чого очікувати від Лісового, і чому в вишах вже незадоволені, — нардепка

Ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун розказала Фокусу, які задачі насамперед стоять перед Оксеном Лісовим, за призначення якого сьогодні проголосували в Верховній Раді, і чому українські ректори занепокоєні кадровими змінами.

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17 березня стало відомо, що міністр освіти України Сергій Шкарлет залишає свою посаду, 20 березня Верховна Рада проголосувала за його звільнення. 21 березня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент підтримав кандидатуру науковця і військовослужбовця Оксена Лісового — він очолив Міносвіти.

Ексзаступниця міністра освіти та народна депутатка Інна Совсун у своїх соцмережаж емоційно відреагувала на кадрові перестановки в відомствіі.

"Шкарлету нарешті подарували шкарпетку, і він може бути вільний. Маю питання до колег, які так радісно й бездумно зробили його міністром освіти два роки тому. Шановні депутати, воно того вартувало?" — прокоментувала вона відставку голови міністерства.

Совсун також написала про "втрачені роки для українських учнів і студентів". Фокус розпитав нардепку, чого слід очікувати від нового міністра.

"Не їхнього пошибу": ректори незадоволені

Призначення Оксена Лісового вже стурбувало ректорську спільноту України. Інна Совсун пояснює це дуже просто — він людина "не їхнього пошибу".

"Для них [ректорів] це ворожа людина — за їх переконаннями та поглядами. Шкарлет був для них зрозумілий, він був з їхнього середовища, і вони його сприймали. Вони культурно були схожими. А Лісовий — чужий для них", — вважає політикиня.

Оксен Лісовий пішов воювати добровольцем

Вона вважає, що ректори хвилюються через те, що новий міністр зможе "поламати" усталену систему, що завжди лякає керівників університетів. І в Лісовому ректори вже відчувають цю готовність реформувати та змінювати.

Серед активного прореформаторського середовища, за словами Совсун, анонсоване призначення Лісового навпаки підтримали.

"В Оксена хороша репутація. Подивимось, скільки йому вдасться зробити, тому що проблем накопичилось дуже багато — і через війну, і через призупинену реформу освіти", — підкреслює нардепка.

Як вважає Совсун, на користь Лісового грає те, що він долучився до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. І для міністерства, яке досі не може нічого зробити з тим, що українські студенти вчаться за російськомовними підручниками, це важливий фактор. Нардепка також нагадує, що команда Шкарлета дуже довго наважувалась змінити навчальні програми та вилучити твори російських авторів.

"Звичайно, що людина, яка пройшла війну, точно займатиме іншу позицію", — підкреслює співрозмовниця Фокуса.

Задачі нового міністра

Як вважає Інна Совсун, перед новим міністром освіти стоїть кілька основних задач:

В максимально швидкі терміни організувати безпечне середовище в українських навчальних закладах. Насамперед мова йде про бомбосховища та укриття, що дозволить дітям займатись офлайн. Працювати зі змінами програми. Особливо це стосується 5 класів, для яких з 1 вересня 2022 року формально стартувала реформа НУШ, але на практиці вона так і не була реалізована. Дерусифікація навчального процесу на всіх рівнях. "Випускники шкіл приходять, наприклад, до КПІ — і в них підручники з вищої математики російською мовою. Такого не повинно бути", — пояснює Совсун. Кваліфікаційні вимоги до ректорів. "В Україні потрібні чіткі, зрозумілі правила, як кого призначають, певні кваліфікаційні вимоги, які будуть діяти для всіх", — наголошує Совсун. Моніторинг знань. Спочатку пандемія Covid-19, а тепер і повномасштабна війна не дає українським дітям можливості здобувати повноцінну освіту. В результаті діти одного віку з різних регіонів зараз знаходяться на різних рівнях навчального процесу. Для того, щоб зрозуміти, що школярі втратили за цей час, необхідно провести загальний моніторинг знань, впевнена нардепка. Це сформує розуміння на рівні державі, які прогалини існують, і як наздогнати втрачене.

Що з цього дійсно буде в пріоритеті роботи нового міністра стане зрозумілим після того, які він почне виконувати свої обовʼязки.

Син дисидентів і засновник Музею науки

Оксен Лісовий народився 1972 року в Київській області у родині українських дисидентів Василя і Віри Лісових. Батько Оксена — філософ, що в 1972 році виступив з відкритим листом на захист заарештованих шістдесятників — провів у таборах та засланні 11 років.

"Я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду, мав чітке розуміння логіки розгортання суспільних процесів та ціннісні орієнтири", — розказував Оксен Лісовий в інтервʼю "Вікнам".

Лісовий закінчив Київський державний інститут культури, 2010 року став директором Національний центр "Мала академія наук України". У 2020 році спільно з президентом МАН Станіславом Довгим ініціював заснування першого Музею науки в України, який запрацював на ВДНГ.

Після російського вторгнення він пішов воювати до лав ЗСУ у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, в січні 2022 року Фокус у своїй статті писав про те, що у 2021 році міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заробив на своїй посаді понад 725 тис. грн, а витрати на утримання очолюваного ним відомства становили понад 183,5 млн грн.