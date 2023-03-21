Верховна Рада призначила нових міністрів та віцепрем'єра: що про них відомо (фото)

Боєць ЗСУ та голова МАН Лісовий став головою Міносвіти та науки, колишній керівник "Укрзалізниці" Камишін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а ініціатор "Дії" Федоров отримав нову посаду.

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Верховна Рада 21 березня проголосувала за призначення двох нових міністрів та одного віцепрем'єр-міністра. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Таким чином новим головою Міністерства освіти і науки став голова МАН та боєць ЗСУ Оксен Лісовий, який обійняв цю посаду замість Сергія Шкарлета. За кандидатуру Лісового проголосували 313 парламентаріїв.

Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості призначили колишнього керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна. Він займе крісло замість Павла Рябікіна, за — 312 нардепів.

У своєму виступі Камишін заявив, що у державі має працювати концерн "Укроборонпром", а не так, "як це відбувається зараз".

Крім того, парламент підтримав кандидатуру міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Таке рішення підтримали 311 депутатів.

Зазначимо, що до цього Федоров уже займав крісло віцепрем'єр-міністра, проте у новому званні він виконуватиме більш розширені функції.

Що відомо про Лісового, Камишіна і Федорова

Оксен Лісовий з 2010 року керував Малою академією наук України, він реформував МАН, завдяки чому залучив спонсорів для розвитку наукових проєктів. У 2020 році чоловік займався відкриттям музею науки в Києві, а після повномасштабного вторгнення Росії вирішив піти добровольцем на фронт. Він воював у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас, Лісовий продовжував дистанційно керувати МАН.

Олександр Камишін донедавна обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці". Проте 27 лютого він повідомив, що йде у відставку та очолить офіс з євроінтеграції української залізниці. Він став виконувачем обов'язків керівника компанії із серпня 2021 року, з квітня 2022-го він офіційно очолив цю посаду.

Михайло Федоров у минулому — український підприємець, який нині займається державною діяльністю. З 29 серпня 2019 року він є віцепрем'єром, міністром цифрової трансформації України в уряді. Саме він є ініціатором електронного сервісу державних послуг Дія. До того ж він наймолодший міністр в історії української політики.

Нагадаємо, 20 березня в уряді розповіли, що подання на призначення трьох міністрів уже у Раді. Повідомлялося, що нардепи проголосують за кандидатів найближчим часом.

21 березня Фокус розбирався, чого очікувати від нового голови Міносвіти Оксена Лісового і чому ректори у ВНЗ вже незадоволені.