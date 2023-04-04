Зеленський увів до складу РНБО голову Мінстратегпрому Камишина, — документ

За інформацією прес-служби президента України, указ про внесення змін до складу РНБО набирає чинності з сьогоднішнього дня.

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У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив міністра зі стратегічних галузей і промисловості Олександра Камишина до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України. Про це стало відомо із указу №194, опублікованому на офіційному сайті президента.

У постанові Володимира Зеленського зазначено: "Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю… ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Камишина Олександра Миколайовича — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування".

Нагадаємо, з 2021 року Олександра Камишина було призначено в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця". Після чого за рік він став вже головою правління акціонерного товариства.

27 лютого 2023 року Камишин повідомив, що йде у відставку і очолить офіс з євроінтеграції української залізниці.

3 березня президент України призначив колишнього голову "Укрзалізниці" Олександра Камишина своїм позаштатним радником.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада підтримала кандидатуру Олександра Камишина на посаду нового голови Міністерства стратегічної промисловості, за його призначення проголосували 312 депутатів.