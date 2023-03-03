Ексголова "Укрзалізниці" став радником Зеленського
Колишній голова української залізничної компанії працюватиме в Офісі президента на позаштатній посаді.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив колишнього голову "Укрзалізниці" Олександра Камишіна своїм позаштатним радником. Відповідний документ №127/2023 опубліковано на сайті Офісу президента 3 березня.
Хто такий Олександр Камишін
Олександр Камишін у серпні 2021 року став виконувачем обов'язків голови правління компанії "Укрзалізниця", у квітні 2022-го він обійняв цю посаду вже офіційно.
27 лютого поточного року Камишін оголосив у своєму Телеграм-каналі, що йде з посади голови правління залізничної компанії та подякував президенту Зеленському за високу оцінку його роботи на чолі "Укрзалізниці".
"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко та злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що у компанії й надалі все буде добре", — написав голова правління.
Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський призначив Романа Мрочка на посаду голови Херсонської військової адміністрації.
Раніше, 21 лютого, Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони України Олексія Резнікова: волонтера Віталія Дейнегу та експосла Андрія Шевченка.
17 лютого Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, який брав участь у бойових діях із 2014 року.