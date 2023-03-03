Ексголова "Укрзалізниці" став радником Зеленського

Колишній голова української залізничної компанії працюватиме в Офісі президента на позаштатній посаді.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив колишнього голову "Укрзалізниці" Олександра Камишіна своїм позаштатним радником. Відповідний документ №127/2023 опубліковано на сайті Офісу президента 3 березня.

[ + – ] Указ про призначення Олександра Камишіна радником президента

Хто такий Олександр Камишін

Олександр Камишін у серпні 2021 року став виконувачем обов'язків голови правління компанії "Укрзалізниця", у квітні 2022-го він обійняв цю посаду вже офіційно.

27 лютого поточного року Камишін оголосив у своєму Телеграм-каналі, що йде з посади голови правління залізничної компанії та подякував президенту Зеленському за високу оцінку його роботи на чолі "Укрзалізниці".

[ + – ] Олександр Камишін повідомив, що йде з посади голови "Укрзалізниці"

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко та злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що у компанії й надалі все буде добре", — написав голова правління.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський призначив Романа Мрочка на посаду голови Херсонської військової адміністрації.

Раніше, 21 лютого, Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони України Олексія Резнікова: волонтера Віталія Дейнегу та експосла Андрія Шевченка.

17 лютого Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, який брав участь у бойових діях із 2014 року.