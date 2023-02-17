Зеленський призначив голову військової адміністрації Чернігова: що про нього відомо

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Дмитро Брижинський отримав підвищення. Під його командуванням українські військові у боях на Донбасі вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar.

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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Указ про призначення опублікував Офіс президента 17 лютого.

"Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області", — йдеться у тексті документа.

Чернігівську міську військову адміністрацію було створено нещодавно. Указ Зеленського про її створення з'явіився 7 лютого.

"Генеральному штабу Збройних сил України, Чернігівській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим військового стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації", — йшлося в указі глави держави.

Хто саме очолить адміністрацію, на той момент було невідомо.

Зеленський призначив Брижинського: що відомо про військового?

Дмитро Брижинський — випускник Харківського інституту танкових військ, він закінчив ВНЗ з відзнакою у 2001 році. Потім навчався у Чернігівському державному інституті економіки та управління за спеціальністю "Фінанси", вивчав право у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. 2018 року отримав диплом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Навесні 2014 року Брижинський очолив ротно-тактичну групу від 1-ї окремої танкової бригади, яка прикривала кордон України на ділянці Ямпіль-Шостка у Сумській області.

У червні 2014 року очолив батальйонно-тактичну групу 1-ї окремої танкової бригади, воював на Луганському напрямку в районі населеного пункту Щастя. Після цього його перевели в оперативне командування "Північ" на посаду старшого офіцера управління оперативної підготовки.

Брижинський став командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у березні 2019 року. Саме під його командуванням у жовтні 2021 року на Донбасі вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar.

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів керував обороною Чернігова.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада затвердила кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. Його попередник Денис Монастирський загинув під час аварії вертольота у Броварах під Києвом.

Цього ж дня нардепи схвалили призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

Зеленський 6 лютого обіцяв призначати головами прикордонних та прифронтових українських регіонів виключно людей із військовим досвідом.