Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова: что о нем известно

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Брыжинский получил повышение. Под его командованием украинские военные в боях на Донбассе впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского. Указ о назначении опубликовал Офис президента 17 февраля.

"Назначить Брыжинского Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области", — сказано в тексте документа.

Черниговская городская военная администрация была создана недавно. Указ Зеленского о ее создании появился 7 февраля.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации", — говорилось в указе главы государства.

Кто именно возглавит администрацию, на тот момент было неизвестно.

Зеленский назначил Брыжинского: что известно о военном?

Дмитрий Брыжинский — выпускник Харьковского института танковых войск, он закончил ВУЗ с отличием в 2001 году. После учился в Черниговском государственном институте экономики и управления по специальности "Финансы", изучал право в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко. В 2018 году получил диплом Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Весной 2014 года Брыжинский возглавил ротно-тактическую группу от 1-й отдельной танковой бригады, которая прикрывала границу Украины на участке Ямполь-Шостка в Сумской области.

В июне 2014 возглавил батальонно-тактическую группу 1-й отдельной танковой бригады, воевал на Луганском направлении в районе населенного пункта Счастье. После его перевели в оперативное командование "Север" на должность старшего офицера управления оперативной подготовки.

Брыжинский стал командиром 93-й отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" в марте 2019 года. Именно под его командованием в октябре 2021 года на Донбассе впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar.

Во время полномасштабного вторжения российских оккупантов руководил обороной Чернигова.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада утвердила кандидатуру Игоря Клименко на пост министра внутренних дел Украины. Его предшественник Денис Монастырский погиб во время крушения вертолета в Броварах под Киевом.

В этот же день нардепы одобрили назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины.

Зеленский 6 февраля обещал назначать главами приграничных и прифронтовых украинских регионов исключительно людей с военным опытом.