Військовий прокурор, полковник: Зеленський призначив нового голову військової адміністрації Херсона

Роман Миколайович Мрочко працював у органах військової прокуратури з 2011 року. Має нагороди від Міноборони, у листопаді 2022 року отримав звання "полковника".

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Херсонської військової адміністрації. На посаду призначено Романа Мрочка, про що сказано на сайті президента.

Крім того, на сайті також з'явилося розпорядження про звільнення Галини Лугової із цієї посади. Причини звільнення не згадуються.

Також Роман Мрочко сам відреагував на рішення президента, написавши у Facebook, що вдячний за довіру.

"Дякую за довіру!! До перемоги та відновлення України!" — написав він.

Зазначимо, що у день звільнення Херсона від російських окупантів Мрочко отримав звання "полковника".

"Приємно отримати військове звання "полковник" у день звільнення Херсона!!! Служу українському народу!" — Написав він у себе в Facebook.

[ + – ] Призначення Мрочко полковником Фото: Роман Мрочко/Facebook

Хто такий Роман Мрочко

Роман Миколайович Мрочко працював в органах військової прокуратури з 2011 року. 2017 року був військовим прокурором Київського гарнізону, майор юстиції. До цього призначення проходив військову службу на посаді військового прокурора Луганського гарнізону.

Має звання "Почесний громадянин міста Сєвєродонецьк", нагороджений відзнакою "За розвиток регіону", нагородами Міністерства оборони України та іншими міністерствами.

Раніше в Херсонській ОДА повідомили, що в області безпілотник РФ скинув вибухівку на чергу за гуманітаркою. У селі Каховського району міжнародна організація роздавала овочеві набори цивільним. Окупанти атакували натовп БПЛА – близько 10 поранених.

Також ЗМІ показали, звідки російські війська б'ють по звільненому Херсону. За інформацією журналістів, які проаналізували знімки із супутників, військова база російських окупантів може бути розташована у місті Гола Пристань, а також між селами Забарине та Стара Збур'ївка.