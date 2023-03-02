Военный прокурор, полковник: Зеленский назначил нового главу военной администрации Херсона

Роман Николаевич Мрочко работал в органах военной прокуратуры с 2011 года. Имеет награды от Минобороны, в ноябре 2022 получил звание "полковника".

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской военной администрации. На должность назначен Роман Мрочко, о чем сказано на сайте президента.

Кроме того, на сайте также появилось распоряжение об увольнении Галины Луговой с этой должности. Причины увольнения не упоминаются.

Также Роман Мрочко сам отреагировал на решение президента, написав у себя в Facebook, что благодарен за доверие.

"Спасибо за доверие!! К победе и восстановлению Украины!" — написал он.

Отметим, что в день освобождения Херсона от российских оккупантов, Мрочко получил звание "полковника".

"Приятно получить воинское звание "полковник" в день увольнения Херсона!!! Служу украинскому народу!" — написал он у себя в Facebook.

[ + – ] Назначение Мрочко полковником Фото: Роман Мрочко/Facebook

Кто такой Роман Мрочко

Как пишет Суспільне, Роман Николаевич Мрочко работал в органах военной прокуратуры с 2011 года. В 2017 году был военным прокурором Киевского гарнизона, майор юстиции. До этого назначения проходил военную службу в должности военного прокурора Луганского гарнизона.

Имеет звание "Почетный гражданин города Северодонецк", награжден отличием "За развитие региона", наградами Министерства обороны Украины и другими министерствами.

Ранее в Херсонской ОГА сообщили, что в области беспилотник РФ сбросил взрывчатку на очередь за гуманитаркой. В селе Каховского района международная организация раздавала овощные наборы гражданским. Оккупанты атаковали толпу БПЛА — около 10 раненых.

Также СМИ показали, откуда российские войска бьют по освобожденному Херсону. По информации журналистов, которые проанализировали снимки со спутников, военная база российских оккупантов может быть расположена в городе Голая Пристань, а также между селами Забарино и Старая Збурьевка.