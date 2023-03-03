Экс-глава "Укрзалiзницi" стал советником Зеленского

Бывший глава украинской железнодорожной компании будет работать в Офисе президента на внештатной должности.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего главу "Укрзалiзницi" Александра Камышина своим внештатным советником. Соответствущий документ №127/2023 опубликован на сайте Офиса президента 3 марта.

[ + – ] Указ о назначении Александра Камышина советником президента

Кто такой Александр Камышин

Александр Камышин в августе 2021 года стал исполняющим обязанности главы правления компании "Укрзалізниця", в апреле 2022-го он занял эту должность уже официально.

27 февраля текущего года Камышин объявил в своем Телеграм-канале, что уходит с поста главы правления железнодорожной компании и поблагодарил президента Зеленского за высокую оценку его работы во главе "Укрзалізниці".

[ + – ] Александр Камышин сообщил, что уходит с поста главы "Укрзалiзницi"

"Покидаю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что у компании и дальше все будет хорошо", — написал глава правления.

Напомним, 2 марта сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко на должность главы Херсонской военной администрации.

Ранее, 21 февраля, Кабмин назначил двух новых заместителей министра обороны Украины Алексея Резникова: волонтера Виталия Дейнегу и экс-посла Андрея Шевченко.

17 февраля Владимир Зеленский назначил главой Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, который принимал участие в боевых действиях с 2014 года.