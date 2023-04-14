Зеленський призначив нового голову Центру спецоперацій СБУ

На зміну попередньому голові Центру Сергію Дусику прийшов Євген Хмара, якого у 2019 році нагородили орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки.

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Центр спеціальних операцій із боротьби з тероризмом очолив Євген Хмара, який замінив на цій посаді Сергія Дусика. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 квітня.

"Призначити Хмару Євгена Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій із боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", — йдеться у тексті президентського указу №223.

Чим займається Центр спеціальних операцій

Центр у його нинішньому вигляді було засновано 27 грудня 2005 року. Девіз Центру звучить як "Життя — Батьківщині, честь — нікому".

У компетенції відомства — припинення терористичних актів, а також протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям та розвідувально-диверсійним групам іноземних держав.

Крім того, співробітники Центру забезпечують проведення співробітниками СБУ оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів та процесуальних дій.

Також відомство сприяє забезпеченню воєнного режиму та надзвичайного стану в разі їх оголошення.

Євген Хмара: що відомо про нового голову Центру спецоперацій

Біографії Євгена Хмари немає у вільному доступі.

Про нового начальника Центру спецоперацій відомо лише те, що у березні 2019 року експрезидент України Петро Порошенко нагородив підполковника Хмару орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.

Нагадаємо, 10 квітня лідер України Володимир Зеленський призначив нового голову Київської ОДА. Ним став Руслан Кравченко, який раніше керував групою прокурорів, котрі займалися справою про державну зраду Віктора Януковича, за що останній був заочно заарештований у Москві.

А 4 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський увів до складу РНБО голову Мінстратегпрому Олександра Камишина. З 2021 року Олександра Камишина було призначено в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця". Після чого за рік він став уже головою правління акціонерного товариства.