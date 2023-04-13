Зеленский назначил новых руководителей Луганской и Сумской ОВА

Офицеры будут исполнять обязанности на новых должностях в приграничных с Россией областях.

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Артем Лысогор назначен руководителем Луганской областной военной администрации, а Владимир Артюх будет работать в должности главы Сумской ОВА. На сайте президента Владимира Зеленского опубликованы указы 12 апреля.

Назначение Лысогора регламентировано указом №213/2023. В указе №212/2023 указаны подробности о назначении генерал-лейтенанта Артюха.

Артем Лысогор и Владимир Артюх

Кто такой Владимир Артюх

Владимир Артюх родился 8 мая 1958 года в городе Благовещенске, расположенном в Амурской области Российской Федерации. Учился в Харьковском высшем военном авиационном командном училище связи, Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина, Национальной академии обороны Украины.

Проходил службу в командовании Военно-воздушных сил – от старшего офицера группы технического обеспечения до начальника организационно-мобилизационного управления. Он получил должность заместителя начальника Генштаба ВСУ в 2009 году.

Военный в общей сложности 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины. В 2020 году баллотировался в Винницкую городскую раду. Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Независимости в 2022 году вручил генерал-лейтенанту Орден За заслуги I степени.

Кто такой Артем Лысогор

Артем Лысогор работал в Житомирской области в должности заместителя начальника ГУ Нацполиции. В период с октября 2021 по июнь 2022 года получил командировку на восток Украины, где выполнял соответствующие обязанности и задачи в должности заместителя командующего Объединенных сил. Он отвечал за привлечение сил и средств подразделений Нацполиции. Полковник участвовал в обороне населенных пунктов вблизи Северодонецка. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, Зеленский 10 апреля назначил нового главу Киевской ОГА. Им стал Руслан Кравченко. Он в 2014-2015 годах принимал участие в АТО. Исполнял обязанности в должности прокурора Восточного региона Украины в Бахмуте и Дебальцево.